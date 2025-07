Deputatul AUR, Silviu Gurlui, a spus că, începând cu 1 septembrie, rovinieta va crește de la 28 la 50 de euro. A întrebat retoric dacă oamenii știu motivul și a menționat că, în ultimele luni, România și-ar fi dublat numărul de kilometri de autostradă, iar acest „efort al guvernului” ar trebui, în opinia autorităților, răsplătit. A remarcat și faptul că, în Elveția, rovinieta este de 41 de euro, în timp ce în România urmează să ajungă la 50.

El a mai atras atenția că România este singura țară din Uniunea Europeană în care se plătește o taxă de drum națională, deși în multe regiuni nu există acces direct la autostrăzi — dând ca exemplu județele Iași, Vaslui sau Botoșani. A subliniat și că există localități în care oamenii sunt nevoiți să circule zilnic pe drumuri naționale, acestea fiind singura legătură rutieră disponibilă, chiar și în lipsa unui drum județean alternativ, iar cu toate acestea sunt obligați să plătească taxa.

„De la 1 septembrie Rovinieta crește de la 28 euro la 50 de euro! De ce? N-ați aflat? In ultimele luni, „România și-a dublat nr km de autostrăzi” iar „efortul guvernului trebuie răsplătit”. In Elveția e 41 de Euro. Noi vom avea 50! In plus, România e singura țară din UE unde:

-Se plătește o taxă de drum națională, fără acces direct la autostrăzi în multe zone. Sa vorbim despre Iași, Vaslui, Botoșani, ..

-Există localități unde oamenii circulă zilnic pe DN-uri ca unică opțiune de legătură, chiar fără alternativă de DJ – și tot trebuie să plătească”, a scris acesta, luni noapte, pe contul său de Facebook.