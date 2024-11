Această recunoaștere subliniază impactul BMW Group România în piața auto din România. Aici joacă un rol esențial în promovarea standardelor de excelență și inovație specifice mărcii germane.

Răspunsurile la întrebări sunt ale lui Dr. Josef Reiter, directorul general al BMW Group România.

Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023? Ce cifră de afaceri și profit estimați pentru finalul anului 2024?

Pentru BMW Group Romania, 2023 a fost un an al recordurilor. Am depășit pentru prima dată 5000 de înmatriculări ale modelelor BMW și MINI, cu o creștere foarte puternică de 57% pentru ambele mărci și un total de 5076 unități. Și BMW Motorrad a avut o performanță record. A depășit pentru prima dată pragul de 800 de unități, cu o creștere de 37%. În același timp am încheiat cu BMW pe primul în segmentul premium. Toate aceste performanțe s-au reflectat și într-o cifră de afaceri și un profit record, de asemenea.

Pentru 2024 vrem să stabilizăm această performanță și să menținem prima poziție în segment, cu performanțe financiare pe măsură. Performanța pe piață ne asigură resursele să ne dezvoltăm mai departe și să întoarcem succesul nostru către clienții noștri.

Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

Avem în desfășurare o serie de investiții importante în partea de servicii post vânzare. Acestea asigură o experiență a clientului susținută de servicii complet digitale, pentru mai multă flexibilitate și transparență, dar vor duce și la o extindere importantă a posturilor de lucru în rețeaua noastră națională. Performanța solidă pe piață ne asigură resursele să facem un pas foarte important înainte pentru a asigura o reprezentare mai bună a mărcilor noastre.

Printr-o rețea de puternică, BMW Group are deja în România peste 100 de furnizori direcți ceea ce ausigurat exporturi de aproximativ 2.3 miliarde Euro către centrele de producție BMW Group din întreaga lume. Toate fabricile importante BMW Group (Munchen, Dingolfing, Regensburg, Leipzig, Oxford, Spartanburg, Mexico, China) folosesc produse made in Romania!

În acest an BMW Group a făcut un pas important înainte pentru o prezență puternică în România. BMW TechWorks, centrul IT deschis în joint venture cu NTT DATA Romania, va angaja deja 250 de experți IT până la final de an. Deschisă la jumătatea lui 2024, va asigura deja o cifră de afaceri de câteva zeci de milioane de euro doar în primele șase luni. Noua companie face parte dintr-o rețea globală de centre IT BMW Group care angajează deja 9400 de oameni. Va fi un centru important de competență pentru producție de software dedicat pentru companie, într-o serie de domenii precum:

Connected Procurement: Lanțurile de aprovizionare și sistemele de control extrem de complexe necesită sisteme IT conectate.

Digital Shopfloor: IT de producție modernă ca element central al BMW iFactory, programul de producție inteligentă BMW Group.

Model de vânzări directe: Dezvoltarea componentelor IT centrale pentru implementarea modelului de vânzări directe BMW și MINI în Europa.

Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

Mediul de afaceri general este unul foarte volatil și care evoluează în contextul unor provocări globale mari, de la șocul pandemiei globale la conflictul din Ucraina.

Specific, industria auto, este în mijlocul unei transformări majore către mobilitate sustenabilă, digitalizare și condus autonom, toate elemente care aduc nevoia unor mari investiții în cercetare și dezvoltare, în mijloace fixe și transformarea actualei game de modele, în dezvoltarea și securizarea de tehnologii inovative. În același timp, o transformare așa de majoră, pe atât de multe planuri, deschide multe direcții de dezvoltare, însă cu siguranță nu toate vor rămâne pe termen mediu relevante. În acest context mare provocare este să alegi investiția corectă, în direcția corectă: Este o direcție exclusiv electrică câștigătoare? Cum dimensionăm investițiile în condusul autonom și care este deschiderea publicului pentru următorii pași în aceste tehnologii? Ce oportunități de business aduce digitalizarea? Care sunt pașii de impact pentru o dezvoltare durabilă și reducerea impactului de mediu?

La toate acestea se adaugă provocări de legislație și fiscale pe toate planurile. De la războiul comercial între SUA, UE și China; la presiunea normelor Europene și până la climatul legislativ și fiscal local, care a inclus o transformare majoră în acest an, reducerea la jumătate a programului „Rabla Plus”.

Toate aceste exemple vorbesc de un climat al pieței marcat de transformări majore și instabilitate. Cu toate acestea BMW Group este pe un puternic trend crescător atât la nivel global, cât și pe piața locală, puternic impulsionat de calitate produselor noastre.

Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

BMW Group este cel mai de succes producător. BMW este cel mai de succes brand de automobile premium la nivel global. Avem un portofoliu de produse deosebit de valoros, diferențiat prin tehnologie și performanță. De aproape două decenii BMW Gorup a inovat constant și în domeniul dezvoltării durabile și reducerii de emisii. Este lider în vânzarea de automobile premium electrice și unul din puținii producători care au înregistrat o creștere în această direcție în prima jumătate a acestui an.

Local suntem o echipă mică, dar puternică și foarte motivată care alături de rețeaua noastră de dealeri a inovat puternic, a dezvoltat mereu noi soluții și servicii care au marcat multe premiere pe piața locală. Suntem lideri în ceea ce privește diversitatea și calitatea serviciilor de finanțare, așa cum avem unul din cele mai complexe pachete de servicii digitale, cu impact real pentru clienții noștri. Din acest an oferim o experiență digitală completă în service care include realizarea de rezervare, predarea mașinii, informarea clientului, ridicarea mașinii și plata, totul se poate face cu ajutorul unor platforme digitale cu un impact major pentru client.

Cum ați caracteriza mediul economic din România? Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

România are un parcurs pozitiv şi resurse de dezvoltare şi în viitor. Avem una din cele mai puternice reveniri ale economiei după criza COVID și, cu un ritm de creștere excelent, am depășit deja mai multe țări din regiune la capitolul PIB per capita, apropiindu-ne de Polonia.

Credem în această piaţă. Explorăm noi direcţii şi căutăm să abordăm noi grupuri-ţintă pentru a susţine evoluţia noastră. Avem potențialul să devenim una din cele mai importante piețe din regiune pentru BMW.

Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

Plăcerea de a conduce ne definește deja autentic de mai bine de jumătate de secol în care am căutat să ne transformăm permanent pentru a fi mai sustenabili, mereu inovând cu tehnologii valoroase și direcții noi pentru industria auto.

Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

Conflictul din Ucraina a afectat direct compania noastră. A întrerupt inițial producția mai multor furnizori din Ucraina. Ceea ce a perturbat producția BMW Group pentru câteva săptămâni, mai ales în Europa. În primii ani, criza energetică a avut un impact direct asupra mai multor furnizori europeni care au procese energofage și care au generat o presiune asupra prețului de producție final pentru automobilele noastre. Pentru o vreme exista riscul, în contextul unei posibile crize de furnizare de gaze naturale și energie electrică, ca măsuri extreme, în anumite țări exista planul de a limita furnizarea acestora către industrie și astfel potențialul opririi producției. Din fericire Uniunea Europeană a navigat cu bine peste această criză și acum momentul critic a fost depășit.