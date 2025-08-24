Ștefan Radu Oprea, șeful cancelariei premierului și fost ministru al Economiei, are vești foarte bune pentru persoanele cu dizabilități din România.

Proiectul de accesibilizare a plajelor de pe litoralul românesc, inițiat anul trecut de Ionuț Stancovici, continuă să se dezvolte, cu scopul de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități la activități turistice și sportive. Ștefan Radu Oprea a precizat că împreună cu Stancovici au inclus turismul adaptiv în strategia pentru dezvoltarea turismului românesc, astfel încât toți să poată participa la activități recreative.

Ștefan Radu Oprea a menționat că a cunoscut persoane remarcabile, cum este Ciprian Lupu, campion național la raliu, care a mers pentru prima dată singur în caiac, iar determinarea sa de a realiza lucruri considerate imposibile l-a făcut să fie inclus și în Cartea Recordurilor – Guinness World Records. De asemenea, Oprea a testat o nouă „jucărie” electrică produsă în România, adaptată nevoilor persoanelor cu dizabilități de către Ionuț Stancovici, care permite deplasarea atât pe plajă, cât și pe terenuri montane.

În plus, scaunele flotabile pentru persoanele cu dizabilități sunt acum disponibile gratuit pe întreg litoralul românesc, astfel încât oricine să se poată bucura de mare în siguranță, transmite Ștefan Radu Oprea. Acestea pot fi găsite pe plaje precum Mamaia – MaNo Beach, Năvodari – Plaja Ancutei, Constanța – ZooM Beach și Neversea Beach, Eforie Sud – Tabără, Costinești – Plaja Racada, Saturn – Plaja Adras, Venus – Palace Beach și Capul Turcului Salvamari, lângă Eforie Sud.

În acest sezon, scaunele flotabile sunt disponibile și pe plaje precum White Beach – 3 Papuci și Sulina în Mamaia, Năvodari, Nomad Beach – Cap Midia, Sanatoriul Techirghiol, Plaja Adras din Saturn, Plaja Coral din Eforie Sud, Salvamar Eforie Nord lângă punctul de prim ajutor Belona și Plaja Laguna Mangalia, lângă hotel Laguna, iar cheia de la cărucior se poate ridica de la barul de pe plajă.

Ștefan Radu Oprea a încheiat mesajul său postat pe Facebook cu precizarea că „vara asta, marea e pentru TOȚI!”

„Ionuț Stancovici merge mai departe cu proiectul început anul trecut de accesibilizare a plajelor de pe litoralul românesc.

Împreună am introdus în strategia pentru dezvoltarea turismului românesc – turismul adaptiv, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată fi prezente inclusiv la activități sportive.

Mi-am făcut prieteni noi, iar Ciprian Lupu, campion național de raliu, a mers pentru prima dată singur în caiac. Determinarea lui de a face lucruri imposibile l-au înscris inclusiv în Cartea Recordurilor – Guinness World Records.

Am testat noua „jucărie” electrică produsă în România și adaptată nevoilor persoanelor cu disabilități prin grija lui Ionuț. Cu ea se poate merge pe plajă, dar mai ales urca munții.

Scaunele flotabile pentru persoanele cu dizabilități sunt acum disponibile GRATUIT pe tot litoralul românesc, pentru ca oricine să se bucure de mare în siguranță.

Plaje unde găsești scaunele flotabile: Mamaia – MaNo Beach Năvodari – Plaja Ancutei Constanța –ZooM Beach Constanța – Neversea Beach Eforie Sud – Tabǎră Costinești – Plaja Racada Saturn – Plaja Adras (lângă hotel Sirena) Venus – Palace Beach Capul Turcului Salvamari – Eforie sud.

Noutăți din acest sezon: White Beach – 3 Papuci, Constanța White Beach – Sulina, Mamaia White Beach – Năvodari Nomad Beach – Cap Midia Sanatoriul Techirghiol Plaja Adras, Saturn (lângă hotel Hora) Plaja Coral – Eforie Sud Salvamar Eforie Nord, lângă punctul de prim ajutor Belona Plaja Laguna Mangalia – lângă hotel Laguna ( cheia de la cǎrucior este la barul de pe plajǎ)

Vara asta, marea e pentru TOȚI!”, a scris Ștefan Radu Oprea pe pagina sa de socializare.