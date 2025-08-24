Fostul premier și ministru de Finanțe, Florin Cîțu, publică o analiză critică asupra direcției economice a României din perioada 2022–2025, pe care o descrie ca pe o „întoarcere la 180 de grade” față de abordarea liberală promovată în anii 2020–2021.

Dacă în perioada mandatului său accentul era pus pe reducerea deficitului prin controlul cheltuielilor și pe stimularea mediului privat prin predictibilitate fiscală, din 2022 strategia s-a inversat radical: „cinci runde de creșteri de taxe” și promisiunea – „cel mult marginală” – a reducerii statului.

Cîțu își fundamentează critica pe un principiu atribuit lui Milton Friedman: politicile trebuie evaluate prin efectele lor, nu prin intențiile declarate. „Dacă luăm în serios acest principiu, nu contează discursurile, ci indicatorii concreți care arată dacă România e mai solidă sau mai fragilă după patru ani de ajustări fiscale”, scrie fostul premier.

Pentru a măsura eficiența actualei politici fiscale, Cîțu propune un set de 11 repere clare:

Deficit bugetar – a scăzut vizibil și sustenabil sau rămâne în jurul valorii de 7–8% din PIB?

Datoria publică – s-a stabilizat sau a continuat să urce spre pragul de 60% din PIB și mai sus?

Deficitul de cont curent – indică o economie reechilibrată sau o dependență crescută de finanțare externă?

Cheltuielile publice – s-a redus efectiv dimensiunea statului în economie?

Venituri fiscale – au crescut printr-o bază economică sănătoasă și o colectare mai bună, sau doar prin presiune fiscală care sufocă investițiile și stimulează evaziunea?

Creșterea economică – s-a accelerat sau a stagnat după valurile de ajustări?

Investițiile private și ISD – capitalul a venit sau a fugit?

Costul de finanțare – dobânzile la titlurile de stat au scăzut, semn al credibilității, sau au crescut, semn al riscului perceput?

Ratingul de țară – s-a îmbunătățit sau a rămas cu „outlook negativ”?

Inflația – s-a redus ca urmare a consolidării fiscale sau a rămas alimentată de politicile guvernamentale?

Libertatea economică și dereglementarea – scorurile internaționale și realitatea cotidiană indică un stat mai suplu sau unul mai intervenționist?

Analiza concluzionează tranșant: dacă după patru ani de ajustări și cinci runde de taxe deficitul bugetar rămâne ridicat, datoria publică continuă să crească, investițiile se retrag, iar libertatea economică se reduce, atunci „experimentul a eșuat”.

„Milton Friedman avea dreptate. Iar politicienii pot ignora realitatea economică pentru o vreme. Dar realitatea nu îi va ignora la nesfârșit”, avertizează Florin Cîțu.