Acest site a testat cinci metode de curățare a dulapurilor de bucătărie pentru a vedea care funcționează cel mai bine.

Timp de curățare: 18 minute per dulap gras (timp mai scurt pentru dulapurile mai puțin murdare)

Evaluare: 2 / 5

Metoda: Înmuiați o cârpă în oțet nediluat. Aplicați pe dulapuri, lăsați să acționeze 10-15 minute, apoi ștergeți cu un burete umed.

Cum a decurs: Aciditatea oțetului este cunoscută că poate elimina grăsimea. După aplicare, lăsați să acționeze 15 minute.

Această metodă pare să funcționeze la fel de bine ca utilizarea apei calde. A îndepărtat primul strat de murdărie, dar nu ajută la o curățare profundă. Deși oțetul câștigă puncte pentru că este ieftin, ușor de găsit și netoxic, nu a avut un scor la fel de mare în ceea ce privește eficacitatea.

Timp de curățare: 3 minute per dulap gras (timp mai scurt pentru dulapuri mai puțin murdare)

Evaluare: 2,5 / 5

Metoda: Umpleți o sticlă de pulverizare de 950 ml cu o cană de oțet alb, câteva picături de săpun lichid de Castilia, o lingură de bicarbonat de sodiu și apă.

Cum a decurs: Această combinație a funcționat puțin mai bine decât doar oțetul, dar a avut mai mult de-a face cu aplicarea mai ușoară și mai uniformă din sticla de pulverizare. Nu a curățat chiar atât de bine. În plus, săpunul de Castilia este un ingredient destul de scump pentru a fi cumpărat doar pentru câteva picături.

Timp de curățare: 2 1/2 minute per dulap gras (timp mai scurt pentru dulapuri mai puțin murdare)

Evaluare: 3 / 5

Metoda: Umpleți o găleată cu apă caldă și adăugați popularul săpun cu ulei Murphy. Folosiți o cârpă pentru a șterge dulapurile cu soluția de curățare. Folosiți a doua cârpă pentru a clăti dulapurile cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri și murdărie.

Cum a decurs: Această combinație a curățat mai bine grăsimea. Mirosul de oțet poate fi puternic, dar se disipează destul de repede. Deși urât mirositor, a făcut o treabă mai bună decât cele două opțiuni anterioare, dar nu a fost grozav. O performanță medie.

Timp de curățare: 2 minute per dulap gras (timp mai scurt pentru dulapuri mai puțin murdare)

Evaluare: 4 / 5

Metoda: Pulverizați soluția specială din comerț pe dulap, apoi ștergeți cu o lavetă din microfibră.

Cum a decurs: Această metodă a câștigat puncte pentru simplitatea sa. De asemenea, a funcționat bine. Pulverizați pe un dulap, lăsați să acționeze aproximativ 20 de secunde, apoi ștergeți și cu laveta din microfibră. Are un miros delicat de citrice și lasă dulapurile cu un ușor luciu, fără a fi lucioase. Aceasta ar fi o opțiune excelentă pentru întreținere între spălări complete.

Timp de curățare: 2 minute per dulap gras (timp mai scurt pentru dulapuri mai puțin murdare)

Evaluare: 4,5 / 5

Metoda: Amestecați detergentul de vase cu apă caldă, apoi folosiți un burete pentru curățare.

Cum a decurs: Această opțiune este, clar, cea mai bună pentru dulapurile grase. Turnați puțin detergent de vase într-un bol cu apă caldă, apoi am frecați. Dulapurile grase s-au curățat aproape fără efort, deoarece detergentul puternic de vase a îndepărtat murdăria.