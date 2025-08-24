Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) arată o ușoară scădere a numărului de beneficiari în iulie 2025, dar și o creștere a valorii medii acordate. Diferențele regionale reflectă în mare măsură nivelul veniturilor din fiecare județ, iar legislația actuală continuă să asigure un echilibru între protecția socială și limitele bugetare.

În iulie 2025, au fost înregistrați 149.204 beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului, cu 2.045 mai puțini față de luna precedentă, când s-au raportat 151.249 de persoane. Aceasta înseamnă o scădere de 1,36%.

Valoarea totală a indemnizațiilor plătite a fost de 542,5 milioane lei, cu peste 1,4 milioane de lei mai puțin decât în iunie, când s-au achitat 543,9 milioane lei. În schimb, suma medie per beneficiar a crescut, ajungând la 3.636 lei, comparativ cu 3.596 lei în luna anterioară.

Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în București, cu un număr de 18.587 de persoane. Capitala este urmată de județele Cluj (7.946), Iași (6.984), Timiș (6.875), Suceava (6.280) și Bihor (5.418).

La polul opus, județele cu cei mai puțini beneficiari au fost Tulcea (900), Mehedinți (1.107), Covasna (1.259), Brăila (1.282), Ialomița (1.327) și Caraș-Severin (1.363).

În privința sumelor medii plătite, cele mai ridicate valori s-au înregistrat în București, unde media a fost de 4.991 lei. Pe următoarele locuri se află Cluj (4.487 lei), Ilfov (4.307 lei), Timiș (4.120 lei) și Iași (4.072 lei).

Aceste cifre reflectă nivelul veniturilor medii mai ridicate din aceste zone, având în vedere că indemnizația reprezintă un procent din câștigurile anterioare ale părinților.

Reglementările actuale privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului sunt prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 111/2010.

Conform legii, părinții care au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri supuse impozitului în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului beneficiază de concediu și indemnizație până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul celor cu dizabilități.

Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete lunare realizate în perioada de referință. Suma nu poate fi mai mică de 2,5 ISR (adică 1.651 lei din martie 2024) și nu poate depăși plafonul maxim de 8.500 lei.