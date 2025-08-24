„Deși este numit „noul” superaliment, aceasta este o denumire greșită”, spune dieteticianul Esther Tambe. „Turmericul există de foarte mult timp. în multe culturi și ar trebui să respectăm această moștenire și să încercăm să înțelegem de ce și cum”, declară Tambe, potrivit Huffington Post.

Cercetările sugerează că turmericul are multe beneficii pozitive ca antioxidant și stimulator al imunității, cu proprietăți antiinflamatorii. De asemenea, ajută la îmbunătățirea digestiei și susține sănătatea inimii și funcția cognitivă. Există și alte avantaje ale acestui ingredient.

„Dacă te orientezi către turmeric pentru că ai auzit că poate ajuta la combaterea inflamației, ar trebui să știi că curcumina este ingredientul activ”, afirmă Carolyn O’Neil, medic nutriționist.

Cu toate acestea, conținutul de curcumină din majoritatea turmericului vândut în SUA este doar între 2% și 3%, ceea ce înseamnă că turmericul poate avea o culoare galben-portocalie și o aromă de pământ, dar puține beneficii nutriționale. Turmericul cu potență mare trebuie să conțină până la 7% curcumină.

Turmericul Lakadong, cunoscut și sub numele de Haldi, este un turmeric cu potență ridicată, care conține până la 7-12% curcumină.

Când Ushma Patel și Malvika Mohan, co-fondatorii Humble Origin Superfoods, vor să achiziționeze turmeric de calitate, apelează la Lakadong. Cultivat doar pe pământul fertil al satului Lakadong din Meghalaya, nord-estul Indiei, turmericul Lakadong este singurul de acest fel. Nivelul său ridicat de curcumina este dat de condițiile unice de creștere și de trăsăturile genetice ale plantei din această regiune.

„Turmericul Lakadong este cultivat în mod special pentru proprietățile medicinale, în special pentru efectele sale puternice antiinflamatorii și antioxidante, fiind mai valoros pentru beneficiile sănătății decât turmericul obișnuit”, a explicat Patel.

„Locul din care vă aprovizionați cu turmeric face diferența”, a confirmat dr. Vrinda Devani, medic obstetrician la Institutul Ayurvedic din Asheville, Carolina de Nord.

Ea recomandă să se ceară producătorului un certificat de analiză care dezvăluie prezența oricăror metale grele sau pesticide și care confirmă calitatea turmericului.

Înainte de a cumpăra turmeric, a spus Devani, ea verifică întotdeauna etichetele (pe care trebuie să scrie de proveniență organică, fără OMG, din surse durabile, cultivată în mod etic etc.), vizitează site-ul companiei.

Turmericul de calitate scăzută și la preț redus poate fi alterat sau contaminat cu amidon, cromat de plumb (pentru a îmbunătăți culoarea) sau curcumină sintetică, compromițându-i puritatea.

Pentru cele mai bune rezultate, optați pentru turmeric proaspăt, bogat în curcumină, cum ar fi Lakadong, și depozitați-l corespunzător, în recipiente închise etanș, pentru a-și menține eficacitatea. Devani recomandă să cumpărați ierburi și mirodenii de la magazinele specializate, decât de la comercianții mari cu amănuntul,

Păstrați condimentele într-un loc răcoros și întunecat, cum ar fi un dulap sau o cămară, și departe de căldură, lumină și umiditate pentru a le păstra potența.