Retragerea de numerar prin NFC aduce mai multă comoditate și viteză, eliminând nevoia introducerii cardului în bancomat. Multe bănci din România oferă această tehnologie, oferind clienților o experiență digitală modernă și sigură, în linie cu tendințele internaționale.

NFC, sau Near Field Communication (Comunicare în Câmp Proximal), este o tehnologie de comunicație wireless pe distanțe scurte, folosită deja la plățile cu cardul contactless. În cazul bancomatelor, ea permite transferul de date între terminal și dispozitivul clientului fără ca acesta să mai introducă plasticul în aparat.

Pentru a funcționa, NFC are nevoie de două dispozitive compatibile: unul activ (bancomatul) și unul pasiv (telefonul, ceasul sau cardul contactless). Conectarea se face în câteva secunde, doar prin apropierea dispozitivului de zona marcată cu simbolul contactless.

Pentru a retrage numerar contactless, procesul este simplu și similar cu folosirea cardului clasic:

Se deschide aplicația portofelului digital (Google Wallet, Apple Pay sau aplicația băncii). Se activează funcția NFC din setările dispozitivului, dacă nu este deja activă. Telefonul sau ceasul inteligent se apropie de simbolul contactless al bancomatului și se menține câteva secunde. Se introduce PIN-ul cardului, iar operațiunea continuă ca la orice retragere obișnuită.

Aceeași metodă poate fi folosită și pentru interogarea soldului, obținerea unui mini extras, plata facturilor sau reîncărcarea cartelelor prepay, dacă banca oferă aceste servicii.

Tehnologia NFC este considerată la fel de sigură ca tranzacțiile cu cardul bancar clasic. Totuși, securitatea telefonului devine esențială. În caz de furt, este important ca utilizatorul să blocheze imediat cardurile înrolate în portofelele digitale pentru a preveni utilizarea lor frauduloasă.

Autentificarea biometrică (amprentă, recunoaștere facială) sau cea prin cod de acces adaugă un strat suplimentar de protecție.

La BRD, de exemplu, bancomatele cu funcție contactless permit retrageri de numerar, interogarea soldului, mini-extrasuri, plata facturilor și reîncărcarea cartelelor prepay. Aceste operațiuni se pot face fie cu cardul fizic contactless, fie cu telefonul sau ceasul inteligent în care este înrolat cardul BRD Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay.

La ING, clienții pot retrage bani contactless fără costuri suplimentare inclusiv de la bancomatele altor bănci, dacă acestea au simbolul NFC.