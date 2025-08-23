Românii folosesc mai mult banii cash. Banii cash sunt încă foarte importanți în România, mai ales pentru că în unele zone oamenii au acces limitat la bănci și servicii financiare și pentru că mulți nu au prea multă educație financiară sau abilități digitale, ne arată o analiză a Băncii Naționale a României (BNR).

Șase din zece români care economisesc bani preferă să-i țină cash. Bărbații și femeile stau cam la fel, dar preferințele diferă între regiuni. În Moldova, 70% țin banii cash, în timp ce în Banat și Ardeal, doar 54% fac asta.

În funcție de vârstă, cei între 56 și 65 de ani țin cei mai mulți bani cash (64%), dar nici tinerii între 18 și 35 de ani nu stau prea departe (56%), conform unui sondaj făcut de IRES pentru Kruk România.

4,4 milioane de români peste 18 ani nu au cont bancar, așa că își pot păstra banii doar cash. Dintre ei, aproximativ 1,7 milioane sunt pensionari, potrivit unui studiu făcut de IRES pentru Asociația Română a Băncilor.

Oamenii văd ca principale avantaje ale banilor cash faptul că sunt anonimi și protejează viața privată și că te ajută să fii mai atent la ce cheltuiești, arată un raport european.

Totuși, România are cele mai puține ATM-uri și bănci pe kilometru pătrat din Europa.

„Avem 25% din populație care se află într-o rază de un kilometru față de un bancomat și 50% într-o rază de doi kilometri. Sigur, admite acesta, există și reversul medaliei: 10% din populație se află la mai mult de opt kilometri de un bancomat”, spune directorul adjunct al Direcției de Stabilitate din Banca Națională a României (BNR), Matei Kubinschi. „Dacă ne uităm la relația dintre numărul de ATM-uri și PIB per capita pe fiecare județ sau numărul de unități bancare și creditul din acel județ, vedem o corelație pozitivă și o relație strânsă. Această relație poate să ne permită să distribuim strategic aceste unități pentru a permite accesul populației și firmelor la servicii financiare și să le integrăm mai bine în circuitul economic”, explică adjunctul direcției de stabilitate de la Banca Națională a României (BNR), Matei Kubinsch.

În multe sate din România, accesul la servicii bancare moderne este încă greu. Oamenii de la țară preferă adesea să țină banii acasă, chiar și acum, pentru că bancomatele lipsesc în multe sate.

În multe localități, singura modalitate de a scoate bani este să mergi zeci de kilometri până la cel mai apropiat bancomat. Mulți pensionari au renunțat să-și primească pensia pe card și aleg să primească banii prin Poștă, pentru că bancomatele uneori nu funcționează.

Datele oficiale arată că există un mare dezechilibru între orașe și sate: în orașe sunt aproape 8.750 de bancomate, iar în satele din România doar 1.077. Doar în jur de o treime din satele țării au instalate un bancomat. În plus, numărul total al bancomatelor din România a scăzut de la aproape 11.400 în 2015 la puțin peste 10.200 în 2024.