Banca Națională a României (BNR) a comunicat vineri, 22 august 2025, la ora 13.00, cursul de schimb pentru principalele monede și pentru gramul de aur. Ultima ședință a săptămânii aduce o ușoară apreciere a dolarului american, în timp ce euro, lira sterlină și francul elvețian au înregistrat scăderi.

Cotațiile BNR pentru vineri, 22 august 2025

Euro: 5,0545 lei (-0,0033)

Dolarul american: 4,3573 lei (+0,0186)

Lira sterlină: 5,8454 lei (-0,0028)

Francul elvețian: 5,3834 lei (-0,0056)

Gramul de aur: 466,5432 lei (+0,4329)

Astfel, dolarul american a câștigat teren în fața leului, confirmând trendul de apreciere de la final de săptămână. În schimb, euro a pierdut 0,0033 unități, iar francul elvețian și lira sterlină au consemnat de asemenea scăderi. Gramul de aur a urcat ușor, peste pragul de 466,5 lei.

Ziua de joi, 21 august, a adus o depreciere pentru euro și dolarul american. Moneda europeană a fost cotată la 5,0578 lei, cu 0,0033 unități mai puțin decât miercuri, când înregistrase o creștere. Dolarul american a coborât la 4,3387 lei, pierzând 0,0075 unități față de ședința precedentă.

Lira sterlină a încheiat tot pe minus joi, cu 5,8482 lei, după o scădere de aproape două unități, în timp ce francul elvețian a fost singura monedă care a câștigat teren, fiind cotat la 5,3890 lei. Această monedă a avut un parcurs constant pozitiv pe parcursul săptămânii, cu aprecieri atât marți, cât și miercuri.

În ceea ce privește piața metalelor prețioase, gramul de aur a fost cotat joi la 466,1103 lei, cu 1,3344 lei mai mult decât în ziua precedentă. Aceasta a fost cea mai mare creștere consemnată în această săptămână.

De la începutul săptămânii, euro a avut evoluții oscilante, alternând zilele de scădere cu cele de creștere, în timp ce dolarul american a înregistrat fluctuații mai mici, dar constante. Lira sterlină a urmat o tendință descendentă, în timp ce francul elvețian a marcat singurele aprecieri constante dintre monedele majore.

Aurul a încheiat săptămâna într-o zonă pozitivă, revenind pe creștere după scăderile anterioare. Valoarea de vineri, 466,5432 lei pe gram, depășește nivelul consemnat joi și rămâne apropiată de maximele din această lună.

BNR comunică zilnic, la ora 13.00, cotațiile valutare oficiale, care sunt valabile pentru toate tranzacțiile din ziua respectivă. În weekend și în zilele de sărbătoare legală, instituția nu transmite cursul.