În ultimele luni, Ucraina a vizat constant rafinării și depozite petroliere din Rusia, cu scopul de a slăbi finanțarea campaniei militare a Moscovei. Loviturile asupra rafinăriilor Afipsky, Riazan și Saratov au generat întreruperi care au redus volumul de carburant disponibil pe piață. Deși Rusia nu a confirmat oficial aceste avarii, brokerii locali au indicat că ele au contribuit semnificativ la creșterea prețurilor.

„Perturbările recente de la rafinăriile de petrol Afipsky, Ryazan și Saratov ar fi putut reduce aprovizionarea cu benzină de pe piață”, transmite un broker din Rusia, adăugând că acest lucru ar fi putut, probabil, agrava situația.

Potrivit datelor bursiere, benzina AI-92 se tranzacționa la aproximativ 72.663 ruble pe tonă (circa 900 de dolari), iar AI-95 la 81.342 ruble pe tonă (peste 1.000 de dolari). Aceste valori se apropie de maximele istorice înregistrate vreodată în Rusia.

Pentru a tempera creșterea prețurilor, Rusia a introdus luna trecută o interdicție totală a exporturilor de carburanți. Măsura a fost menită să asigure aprovizionarea pieței interne, dar impactul a fost limitat. Ministerul Energiei a explicat creșterea prin „cererea sezonieră ridicată și lucrările agricole”, fără să menționeze atacurile ucrainene sau reparațiile la rafinării.

Oficialii ruși iau în calcul prelungirea interdicției până în luna septembrie, însă analiștii consideră că problema principală rămâne scăderea producției interne cauzată de avarii și întreținerea instalațiilor.

Brokerii ruși au menționat că cererea de benzină și motorină este mai mare în lunile de vară, când populația preferă deplasările cu mașina în detrimentul trenului sau avionului. Atacurile asupra infrastructurii energetice au perturbat și transportul aerian și feroviar, ceea ce a accentuat dependența de transportul rutier.

Regiunile sudice și cele din extremul orient al Rusiei resimt cel mai acut lipsa de carburant. Deficite sunt semnalate și în teritoriile din Ucraina aflate sub controlul trupelor rusești.

Analiștii avertizează că, în absența unor reparații rapide la rafinării și a unor măsuri eficiente de echilibrare a pieței, prețurile ar putea rămâne ridicate până la sfârșitul sezonului de vară. În același timp, interdicția de export oferă un avantaj indirect guvernului, care poate direcționa surplusul de fonduri către titluri de stat și finanțarea cheltuielilor bugetare.