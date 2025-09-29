După ani în care a încercat să mențină cotațiile prin reduceri masive de producție, OPEC+ și-a schimbat strategia în aprilie 2025. Atunci, organizația a renunțat la politica de restrângere a producției și a început să majoreze treptat livrările, atât pentru a recâștiga cota de piață pierdută, cât și pentru a răspunde presiunilor venite din partea Statelor Unite.

Președintele american Donald Trump a cerut explicit reducerea prețurilor la petrol, în condițiile în care economia globală era afectată de scumpirea energiei, potrivit Reuters.

Opt state membre OPEC+ urmează să se reunească online pe 5 octombrie pentru a decide nivelul producției din noiembrie. Potrivit surselor apropiate discuțiilor, se analizează o creștere de cel puțin 137.000 de barili pe zi, similară cu majorarea deja aprobată pentru luna octombrie.

Deși decizia finală nu este încă luată, există un consens că producția trebuie să continue să crească, pentru a profita de prețurile mai mari și pentru a preveni pierderea de cote de piață în favoarea producătorilor independenți.

La începutul anului, cotațiile petrolului depășeau 80 de dolari pe baril, dar au scăzut rapid către intervalul 60–70 de dolari după primele decizii de majorare a producției. În ultima perioadă, prețurile au revenit peste pragul de 70 de dolari, cel mai ridicat nivel de la 1 august.

Evoluția a fost alimentată de atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere din Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume. Aceste lovituri au perturbat temporar exporturile rusești și au generat presiuni suplimentare pe piețele internaționale.

În perioada de vârf, OPEC+ a aplicat reduceri totale de 5,85 milioane de barili pe zi, structurate în trei etape:

o reducere voluntară de 2,2 milioane bpd,

o reducere suplimentară de 1,65 milioane bpd asumată de opt membri,

o reducere colectivă de 2,0 milioane bpd aplicată întregului grup.

Prima tranșă, de 2,2 milioane bpd, a fost deja eliminată complet la final de septembrie. În octombrie a început relaxarea celei de-a doua tranșe, printr-o creștere de 137.000 bpd. Cea de-a treia tranșă, de 2 milioane bpd, rămâne în vigoare și este programată să dureze până în 2026.

Pe lângă măsurile generale, OPEC+ a acordat Emiratelor Arabe Unite dreptul de a crește producția cu 300.000 bpd între aprilie și septembrie. Astfel de derogări sunt văzute ca un compromis între statele membre, dar și ca o modalitate de a menține unitatea organizației.

Totuși, analiștii subliniază că mulți membri produc deja la capacitate maximă, ceea ce face ca majorările anunțate să fie mai greu de atins în practică.