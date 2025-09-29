Meta impune reguli mai stricte pentru chatbot-urile AI în interacțiunea cu minorii

Meta a introdus noi restricții pentru chatbot-urile sale bazate pe inteligență artificială, cu scopul de a preveni situațiile în care acestea ar putea fi folosite abuziv în interacțiunea cu minorii și pentru a bloca discuțiile nepotrivite cu copiii.

În august, o investigație realizată de Reuters arăta că aceste programe permiteau și chiar încurajau conversații cu tentă sexuală cu utilizatori minori. Meta a respins atunci concluziile studiului, pe care le-a catalogat drept eronate și incoerente, dar a promis implementarea unor restricții suplimentare.

Între timp, compania a modificat regulile interne, stabilind mai clar ce tip de interacțiuni sunt considerate acceptabile și care intră în zona interzisă.

Astfel, „Conţinutul care facilitează şi încurajează abuzarea sexuală a copiilor, precum şi discuţiile romantice sau sexuale cu utilizatorii minori sunt acum clar interzise.”

De asemenea, „Noile condiţii permit chatboţilor să discute despre abuz, dar aceştia nu au voie să participe la conversaţii care-l şi încurajează.”

Aceste măsuri au fost adoptate în urma mai multor studii recente care au semnalat riscurile la care pot fi expuși copiii prin interacțiunea cu chatboții AI ai Meta.

Meta, compania care controlează rețelele Facebook, Instagram, Threads și WhatsApp, a anunțat lansarea unei opțiuni cu plată pentru utilizatori. Noul abonament le va permite celor interesați să folosească platformele fără să vadă reclame.

Costul variază în funcție de dispozitiv: pe web, serviciul va fi disponibil pentru 2,99 lire sterline pe lună, iar pe telefoane și tablete prețul urcă la 3,99 lire sterline. Explicația pentru tariful mai ridicat pe mobil este legată de comisioanele percepute de Apple și Google pentru plățile prin App Store și Google Play.

În cazul în care cineva are mai multe conturi legate între ele, taxa va fi plătită o singură dată, pentru toate, asigurând accesul fără reclame pe fiecare profil conectat.

În prezent, reclamele fac parte din experiența standard a utilizatorilor de Facebook și Instagram. Acestea apar în feed, sunt etichetate cu mențiunea „sponsorizat” și se regăsesc de asemenea în Stories și în secțiunea de clipuri scurte, Reels.

Potrivit Meta, platformele sale găzduiesc aproximativ opt milioane de advertiseri activi. Reclamele afișate nu sunt distribuite la întâmplare, ci sunt adaptate în funcție de interesele și comportamentul fiecărui utilizator.