În urma mobilizării echipajelor din cadrul Centrului Operațional și al Secției de Poliție Rurală Odobești, s-a stabilit că nu exista nicio situație reală de pericol. Ulterior, minora a recunoscut că a apelat la acest gest pentru a urma un așa-zis trend care circula pe rețelele de socializare.

Pentru apelul fals, adolescenta a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.000 de lei. De asemenea, reprezentantul legal al tinerei, o femeie din aceeași localitate, a primit o amendă în valoare de 500 de lei.

Polițiștii avertizează că apelurile false la 112 pot avea consecințe grave, deoarece mobilizează inutil resursele care ar putea fi folosite pentru salvarea unor vieți. Conform legislației în vigoare, o astfel de faptă se sancționează cu amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei sau cu muncă în folosul comunității.

Autoritățile subliniază importanța utilizării responsabile a numărului unic de urgență și îi încurajează pe părinți să discute cu copiii despre rolul vital al acestui serviciu.

Serviciul de Telecomunicații Speciale, administrator al Serviciului de urgență, transmite în trecut un apel de responsabilitate. Autoritățile au subliniat că numărul 112 trebuie folosit exclusiv pentru situații de urgență. Reglementările în vigoare prevăd sancțiuni pentru utilizarea incorectă a numărului unic de urgență.

Astfel, apelurile false, abuzive sau efectuate cu scop de amuzament se pedepsesc cu amenzi care pot ajunge până la 5.000 de lei. Constatarea acestor contravenții și aplicarea amenzilor intră în responsabilitatea personalului Ministerului Afacerilor Interne.

„Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator al Serviciului de urgență, face apel la cetățeni să sune la 112 doar pentru urgențe. (…) Reamintim faptul că apelarea abuzivă, falsă sau pentru a face glume la numărul 112 se sancționează cu amendă în cuantum de până la 5.000 de lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către personalul Ministerului Afacerilor Interne”, a transmis Serviciul de Telecomunicații Speciale într-un comunicat.

Amintim că este esențial ca atunci când sunați la 112 să cooperați cu operatorul STS și dispecerii agențiilor de intervenție. După preluarea apelului, operatorul STS al Serviciului de urgență 112 îndeplinește mai multe sarcini în același timp pentru a procesa rapid informațiile obținute.

De exemplu, în timp ce vă adresează întrebările necesare, acesta completează informațiile în fișa de caz creată în sistem.