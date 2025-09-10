Poliția Locală atrage atenția asupra faptului că cea mai mare sancțiune aplicată în oraș vizează tocmai aceste fapte.Amenda pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public poate ajunge până la 45.000 de lei în cazul persoanelor fizice și până la 70.000 de lei pentru persoanele juridice.

Conform modificărilor legislative intrate în vigoare în 2023, persoanele fizice pot fi sancționate cu sume cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei, în timp ce persoanele juridice riscă amenzi maxime de 70.000 de lei.

Deșeurile abandonate includ atât resturi menajere, cât și mobilier vechi sau materiale rezultate din demolări și amenajări interioare. Practica a devenit frecventă, iar autoritățile au desfășurat zilnic acțiuni de colectare a acestor deșeuri.

Poliția Locală Ploiești a transmis instrucțiuni privind modalitățile prin care cetățenii se pot debarasa de deșeurile voluminoase. Mai precis, persoanele fizice și juridice care produc deșeuri din construcții, demolări sau amenajări interioare au obligația de a încheia un contract de evacuare cu operatorul de salubritate autorizat din municipiu. Acesta va colecta, transporta și gestiona deșeurile conform normelor legale, inclusiv sortarea și valorificarea.

În cazul deșeurilor menajere, este obligatorie încheierea unui contract de salubrizare cu operatorul desemnat de Primăria Ploiești. Mobilierul vechi, obiectele voluminoase și alte bunuri personale neutilizate trebuie preluate de firme specializate de debarasare.

Deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice pot fi predate la Centrul Municipal de Colectare situat pe strada Ciprian Porumbescu, nr. 6. Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aruncarea, abandonarea sau ascunderea deșeurilor în locuri neautorizate, inclusiv pe domeniul public, este strict interzisă și reprezintă contravenție, potrivit observatorulph.ro.

„Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, abandonarea, aruncarea sau ascunderea deșeurilor în locuri neautorizate – inclusiv pe domeniul public – este strict interzisă și sancționată ca fiind o contravenție”, a informat Poliția Locală Ploiești.

De asemenea, Consiliul Local Ploiești a adoptat Hotărârea nr. 676/2024 privind Regulamentul serviciului de salubrizare, care prevede sancțiuni și proceduri clare pentru combaterea abandonului de deșeuri. Punerea în aplicare a acestor reguli este realizată de polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului.

Depozitele ilegale de deșeuri pot fi raportate atât operatorului de salubritate Bin Go Solutions S.R.L. Ploiești, la numărul 0244/933, pentru ridicarea acestora, cât și Dispeceratului Poliției Locale Ploiești, la numărul 0244/954, în vederea aplicării sancțiunilor.

„Nerespectarea obligațiilor menționate și depozitarea deșeurilor de orice natură pe domeniul public sau în alte spații decât cele special amenajate, atrage sancționarea contravențională, în conformitate cu O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, O.U.G. nr. 192/2021privind regimul deșeurilor cât și H.C.L. nr. 676/2024 privind Regulamentul serviciului de salubrizare în Municipiul Ploiești. Totodată, vă aducem la cunoștință numărul de contact al operatorului de salubritate Bin Go Solutions S.R.L. Ploiești – 0244/933, în vederea ridicării deșeurilor mai sus menționate, iar în cazul constatării acestui gen de fapte vă îndrumăm să apelați Dispeceratul Poliției Locale Ploiești la numărul de telefon 0244/954”, a informat Poliția Locală Ploiești.

Totuși, sancțiunile pot fi și mai mari. De exemplu, două societăți comerciale au fost condamnate la amendă penală după ce au fost acuzate că au îngropat ilegal cantități mari de deșeuri neprelucrate într-o fostă balastieră din județul Prahova. Condamnarea a venit în urma unor acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu procurorii.

Judecătoria Ploiești a admis înțelegerea dintre procurorul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și firmele Solid Waste Operation SRL și Lifting Profesional SRL. Cele două persoane juridice au fost acuzate că au efectuat 1.212 transporturi de deșeuri cu avize falsificate către balastiera din apropierea localității Târgșoru Vechi.

Instanța le-a condamnat pentru nerespectarea regimului deșeurilor și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, aplicându-le câte o amendă penală în valoare de 735.000 de lei. În plus, fiecare dintre firme este obligată la plata sumei de 10.400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Acțiunea civilă formulată de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a fost lăsată nesoluționată, iar hotărârea instanței nu este definitivă.

Anchetatorii au stabilit că materialul descărcat și depozitat în balastieră era, de fapt, format din deșeuri municipale nesortate, cu conținut ridicat de plastic și sticlă, având un miros puternic specific deșeurilor menajere. Transporturile au fost trecute în documente ca material de umplere tip compost sau material ruat, în realitate fiind deșeuri mixte netratate.

Comisarii de mediu au constatat că la baza excavației se aflau cantități mari de deșeuri amestecate, neprocesate, alcătuite din plastic, sticlă, metal și alte materiale reciclabile intacte, fără a fi fost sortate sau mărunțite. Îngroparea unor astfel de deșeuri reprezintă o infracțiune gravă de mediu, întrucât acestea nu au trecut printr-un proces de tratare conform normelor.