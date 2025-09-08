În cadrul unei reuniuni online, opt state membre OPEC+ au decis să adauge 137.000 de barili pe zi (bpd) la producţia lunară, cu mult sub creșterile de 555.000 bpd din august şi septembrie sau cele de 411.000 bpd din iunie şi iulie.

Organizația începe, de asemenea, devansarea cu mai bine de un an a eliminării celei de-a doua tranșe de reduceri de 1,65 milioane bpd, în contextul în care prima tranșă, de 2,5 milioane bpd, a fost deja anulată în luna aprilie a acestui an.

”Barilii suplimentari sunt puţini, dar mesajul este important: OPEC+ prioritizează cota de piaţă chiar cu riscul unor preţuri mai mici”, a declarat Jorge Leon, analist la Rystad şi fost oficial OPEC.

Potrivit lui Leon, adevăratul test va veni în trimestrul patru, când cererea mondială ar putea încetini, notează CNBC.

Decizia vine în contextul în care Arabia Saudită a încercat să penalizeze membrii care au supra-produs, precum Kazahstan, iar Emiratele Arabe Unite au crescut capacitatea de extracție și solicită ținte mai mari.

Totodată, președintele SUA, Donald Trump, a pus presiune asupra OPEC+ pentru a mări producția, promițând reducerea prețului benzinei în Statele Unite.

OPEC+ a precizat că păstrează opțiunile de a accelera, opri sau inversa creșterile de producție în cadrul întâlnirilor viitoare. Următoarea reuniune a celor opt state este programată pentru data de 5 octombrie.

Amintim că vineri, pe 5 septembrie, contractele futures pentru țițeiul Brent s-au încheiat la 65,50 dolari pe baril, înregistrând o scădere de 2,2%, influențate de un raport privind ocuparea forței de muncă în SUA și anticipațiile privind deciziile OPEC+. Acest nivel este însă cu mult peste minimul înregistrat în aprilie 2025, când barilul coborâse la aproximativ 58 de dolari.

De asemenea, ţiţeiul american WTI a scăzut cu 2,54%, închizând la 61,87 dolari.

Trebuie menționat și că OPEC+ nu a reușit să atingă în totalitate nivelurile promise în privința majorărilor, deoarece mai mulți membri operează deja la capacitate maximă. Analizele de piață arată că în prezent, numai câteva state, precum Arabia Saudită mai dispun de rezerve suficiente pentru a spori livrările. Mai multe puteți citi aici.