Cifrele sugerează că șoferii care cumpără o mașină electrică în locul unui automobil pe benzină sau diesel vor avea de trei ori mai multe șanse de a fi afectați de taxa pe mașinile de lux, conform noilor reguli din Marea Britanie, scrie The Independent.

Piața de vehicule online Auto Trader, care a efectuat cercetarea, a cerut amânarea revizuirii accizei vehiculelor (VED), susținând că astfel oamenii vor fi descurajați să treacă la motorul electric.

Decizia privind vehiculele electrice se va aplica de la 1 aprilie

Toți proprietarii de vehicule electrice vor fi taxați cu tariful standard, care de la acea dată va fi de 195 de lire sterline pentru al doilea an de la înmatricularea unui vehicul. Șoferii care cumpără un vehicul electric înmatriculat de la 1 aprilie cu un preț de listă care depășește 40.000 de lire sterline vor suporta și taxa pentru mașini de lux. Aceasta va fi de 425 de lire sterline anual, în perioada doi până la șase după înmatricularea unei mașini.

Aceste modificări au fost anunțate în noiembrie 2022, sub guvernul conservator, de către cancelarul de atunci, Jeremy Hunt, care a spus că dorește „să facă sistemul de taxe auto mai echitabil”. Politica este continuată de guvernul laburist actual.

Costul de producție a bateriilor înseamnă că prețul multor vehicule electrice este mai mare decât pentru mașinile cu combustibil convențional. Auto Trader a spus că 56% dintre mașinile electrice de până la cinci ani de pe site-ul său au un preț de listă care depășește 40.000 de lire sterline.

Avertismentele specialiștilor

Ian Plummer, director comercial al Auto Trader, a spus că ar fi greșit să le oferim consumatorilor „motive suplimentare pentru a nu trece” la motorul electric.

„În ciuda climatului global incert, ar trebui să amânăm aceste creșteri ale taxelor pentru a evita riscul de a dăuna atitudinii oamenilor față de vehiculele electrice de dragul unui câștig marginal al veniturilor”, a explicat el.

Conform planului guvernului privind vehicule cu emisii zero (Zev), cel puțin 28% dintre mașinile noi vândute de fiecare producător în Marea Britanie, în acest an, trebuie să aibă emisii zero, ceea ce înseamnă în general vehicule electrice.

Steve Gooding, directorul organizației caritabile de cercetare a automobilelor Fundația RAC, a sugerat că „logica Trezoreriei” privind modificările taxelor pentru mașini este că cineva care cheltuiește mai mult de 40.000 de lire sterline pe o mașină poate să achite taxe mai mari”.

El și-a exprimat îndoiala că acesta este cazul persoanelor care cumpără mașini second hand, deoarece valoarea acestora „se depreciază de obicei rapid în primii doi ani”.