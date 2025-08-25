Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut critici dure la adresa unor companii energetice care întârzie facturarea. El a cerut măsuri concrete pentru a sancționa firmele care profită de majorarea TVA, subliniind că acest fenomen trebuie discutat și în coaliție, dar și la nivelul CSAT.

Sorin Grindeanu a declarat că problema energiei trebuie abordată imediat în cadrul coaliției. El a precizat că s-a discutat deja în PSD despre situația actuală și impactul asupra consumatorilor. Liderul social-democrat a subliniat necesitatea unei dezbateri care să ducă la soluții concrete.

„Am discutat în PSD în şedinţa mai devreme despre ceea ce înseamnă energie. Mă aştept în această săptămână, dincolo de discuţiile pe care le-am avut şi le avem pe energie, să avem o discuţie în coaliţie pe acest domeniu”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a menționat că dialogul în coaliție este esențial pentru coordonarea măsurilor pe care ministerul le poate implementa. El a insistat asupra transparenței și asupra unei poziții unitare față de companiile care întârzie facturarea.

Acesta consideră că sectorul energetic necesită intervenții rapide și bine argumentate, iar discuțiile în coaliție vor clarifica responsabilitățile. Măsurile luate ulterior ar trebui să evite orice impact negativ asupra consumatorilor.

Președintele interimar al PSD a calificat drept „scandalos” comportamentul anumitor firme energetice care întârzie emiterea facturilor. Potrivit acestuia, scopul acestor companii este să beneficieze de TVA-ul majorat, ceea ce afectează direct consumatorii.

„De aceea, pe energie mă aştept săptămâna aceasta să avem o discuţie aplicată şi, după ce depăşim discuţia din coaliţie, Bogdan Ivan, actualul ministru, să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese. De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturile la energie. De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut astăzi ministrului energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghi prin care să-i facă răspunzători, pentru că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”, a declarat liderul PSD.

El a explicat că ministerul Energiei trebuie să identifice metode prin care companiile să fie trase la răspundere. Aceasta include sancțiuni clare pentru nerespectarea termenelor de facturare și pentru profitul obținut nejustificat.

În opinia sa, responsabilitatea trebuie să fie clar stabilită, iar măsurile propuse de minister să protejeze consumatorii. Astfel, se urmărește ca situațiile de acest fel să nu se repete în viitor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat vineri, printr-o postare pe Facebook, că facturile emise pentru luna iulie, cu TVA de 21%, sunt corecte. El a subliniat că Ministerul Finanțelor nu a comis nicio omisiune și că legea a fost aplicată conform prevederilor legale.

Nazare a explicat că regula fiscală aplicată este simplă și constantă de mai mulți ani:

„TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzută în contract, nu de perioada calendaristică a consumului”.

Ministrul a adăugat că situația a fost identică și în trecut, atunci când cota de TVA a fost redusă, ceea ce arată că procedura respectă în totalitate legislația fiscală.

Grindeanu a ridicat problema unei eventuale implicări a CSAT în gestionarea situației energetice. El consideră că anumite decizii trebuie analizate la nivel strategic, pentru a preveni efectele negative asupra securității energetice.

Întrebat dacă acest subiect poate fi de competența CSAT, liderul PSD a răspuns:

„Eu cred că la un moment dat va trebui să existe o discuţie şi în CSAT”, a spus Grindeanu.

Aceasta sugerează că problema depășește cadrul obișnuit al ministerului și al coaliției, fiind necesară o evaluare mai largă. Implicarea CSAT ar putea aduce claritate și o coordonare mai eficientă între instituții.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a semnalat deficiențele majore descoperite de la preluarea mandatului și a anunțat că va aduce situația în atenția CSAT. El a descris sectorul energetic drept unul extrem de complicat, în care responsabilitățile sunt greu de stabilit.

„Îmi este foarte greu să găsesc o veste bună în haosul pe care l-am găsit în acest sistem extrem de complicat, în care toată lumea dă vina pe toată lumea. Cum în 10 ani de zile România și-a scos din producția de energie de banda 56 la sută din capacitățile de producție. Mai bine din 20 la sută din energie o importăm la ore de consum de vârf, la prețuri de o mie de ori mai scumpe față de cele cu care exportăm noi”, a explicat ministrul.

El a precizat că intenționează să prezinte toate aceste probleme și soluțiile identificate în CSAT. Scopul este de a aborda aspectele ce afectează direct costurile suportate de români și de a proteja siguranța energetică a țării.