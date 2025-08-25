Fostul premier Victor Ponta a lansat, în cadrul unei intervenții televizate, critici extrem de dure la adresa USR și a miniștrilor acestei formațiuni politice, susținând că membrii partidului sunt mai comuniști decât fostul președinte Ion Iliescu și că România riscă să devină un stat dominat de această formațiune.

„Mă uit la ăștia de la USR. Toți sunt mai comuniști decât Iliescu. (…) Îi jignesc pe comuniști. Ăștia sunt talibani”, a spus fostul prim-ministru despre reprezentanții USR.

Ponta a subliniat că, în opinia sa, USR-iștii acționează într-un mod extrem de rigid și autoritar, asemănător talibanilor, și că intrarea partidului la guvernare, alături de PSD, PNL și UDMR, urmărește punerea propriilor oameni în funcții publice, în detrimentul celorlalți membri ai coaliției.

Acest lucru, a explicat fostul premier, este demonstrat de numărul mare de CV-uri trimise către guvern pentru ocuparea funcțiilor publice.

Victor Ponta a descris situația din coaliția aflată la guvernare printr-o metaforă critică, precizând că USR, venind „la masă, nemâncat și scandalagiu”, obligă celelalte partide să se rearanjeze pentru a-i face loc.

În acest context, fostul premier a arătat că PSD, PNL și UDMR sunt nevoite să cedeze posturi și resurse pentru a facilita preluarea funcțiilor de către membri ai USR, ceea ce, în opinia sa, afectează echilibrul și buna funcționare a coaliției.

„Îi dau afară pe PSD-iști și PNL-iști ca să-i pună pe USR-iști. Vine USR-ul să-i dăm afară pe toți și să-i aducem pe ai noștri. (…) A mai venit unul (USR – n.red.) la masă, nemâncat și scandalagiu. Și atunci ceilalți trei (PSD, PNL, UDMR – n.red.) se mai strâng, să-i facă loc și ăstuia”, a mai spus Victor Ponta în cadrul unei emisiuni difuzate de România TV.

Criticile lui Victor Ponta s-au concentrat și asupra miniștrilor USR din guvernul condus de Ilie Bolojan, pe care i-a acuzat că nu dețin pregătirea profesională, experiența și competența necesară pentru a ocupa funcțiile respective.

Fostul premier a menționat că, în ciuda responsabilităților lor, aceștia nu reușesc să gestioneze corect atribuțiile ministeriale, ceea ce poate avea efecte negative asupra activității guvernamentale și a imaginii României pe plan internațional.

În mod particular, Ponta a adus în discuție activitatea ministrului de Externe, Oana Țoiu, arătând că pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite pare să fie gestionată defectuos.

El a precizat că ministrul pare să nu cunoască informații fundamentale, cum ar fi faptul că Washington este capitala SUA, și nu Chicago, sugerând că acest lucru reflectă o lipsă de profesionalism și competență.

În opinia fostului premier, activitatea acesteia ridică întrebări cu privire la scopul real al postului său și justificarea salariului de ministru, el insinuând că, în loc să lucreze în interesul României, există riscul ca activitatea ministerială să fie orientată în beneficiul altor țări, mai exact Ucraina.