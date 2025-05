Victor Ponta a afirmat că situația economică este extrem de gravă, pe care el o consideră echivalentă cu un faliment tehnic. A susținut că, deși inițial avertismentele sale bazate pe date au fost ignorate din motive politice, acum autoritățile recunosc indirect problemele. A subliniat că poate oferi soluții, dar acestea nu vor fi luate în considerare.

Fostul premier a catalogat alegerea lui Nicușor Dan drept o simplă rotație simbolică, care nu aduce noutate. În privința tăierii pensiilor și salariilor, a spus că nu este necesară imediat, dar că presiunea reală va apărea în toamnă, când credibilitatea guvernului va scădea. A mai remarcat că PNRR este blocat din cauza pensiilor speciale ale magistraților, situație care, dacă nu este rezolvată, va bloca fondurile europene, iar dacă este abordată greșit, va afecta sistemul de justiție.

„Situația este foarte, foarte rea. Eu am zis că suntem în faliment tehnic. Faptul că ei, din motive politice, nu acceptau ceea ce spuneam eu, pe date, pot să înțeleg. Iar acum au căzut în partea cealaltă, în care spun că ne-au zis că avem probleme. Eu pot să dau soluții, dar nu vor fi luate în seama. Prima întrebare este cum am ajuns aici? Și ce vor face diferit de ce au făcut până acum, că tot ei sunt. Nicusor Dan, în loc de Iohannis, doar se mai adaugă USR în coada, cum era la poker.

Victor Ponta a afirmat că programul de guvernare nu poate conține măsuri vagi, precum reducerea evaziunii fiscale, fără soluții concrete. El a amintit că în mandatul său a redus deficitul de la 5,4% la 1% și a subliniat că nu există o singură soluție viabilă.

Fostul lider PSD a criticat ideea majorării TVA, considerând-o o măsură temporară și ineficientă, care reduce consumul în scurt timp. A menționat că este dispus să ofere sfaturi dacă i se va cere, dar nu dorește să participe la consultări formale doar pentru imagine, ironizând entuziasmul celor care s-au fotografiat cu Nicușor Dan.

„Vă spun ce nu poate să conțină programul de guvernare, treaba cu reducerea evaziunii. Eu când am venit, era 5,4% deficitul și am ajuns la 1%. Nu exista o singura soluție. Mărirea TVA este o chestie pe hârtie, care în 6 luni vă comprima consumul, e că și cum tragi un pansament la infecție, în loc să te operezi. Dar pe mine nu mă asculta nimeni.

Ponta a adăugat că, deși a propus 19 măsuri concrete în campanie și a convins 1,3 milioane de oameni, succesul depinde de oameni care să vrea și să știe să le aplice, nu doar de idei bune. El a criticat importurile de alimente din Ucraina și a cerut revenirea facilităților fiscale pentru sectoarele IT, agricultură și construcții, avertizând că altfel firmele se mută sau sunt cumpărate de străini.

Acesta a atras atenția asupra creșterii evaziunii fiscale și muncii la negru, cauzate și de eliminarea facilităților pentru microîntreprinderi, și a insistat pe necesitatea unor specialiști, nu politicieni, pentru gestionarea economiei. Totodată, a subliniat deficitul bugetar uriaș și povara dobânzilor, avertizând că România riscă să piardă tinerii, care vor migra în străinătate, în special din cauza problemelor legate de energie și costurile ridicate ale acesteia.

„Am propus în campanie 19 masuri concrete, am convins doar 1,3 milioane de oameni. Dar programul e public. Nu e suficient ssa preiei niste idei bune, iți trebuie oameni care să vrea și să știe și cum să le aplice. Că așa, la baschet și eu sunt mai bun decât LA Lakers, dar daca mă bagi pe teren, am încurcat-o. Daca vrei să faci asta, superi partenerii străini. Eu aș bloca importurile de alimente din Ucraina. Noi avem un uriaș deficit la alimente, trimitem miliarde de euro la producătorii din străinătate. Al doilea lucru, aș pune la loc facilitățile fiscale pentru domeniile care produc în Romania: IT, agricultura și construcții. Altfel, firmele de IT se mută, firmele de agricultură se vând la marile grupuri străine, că nu fac față.

Anul trecut i-a omorât pe cei cu micro-întreprinderi, ori s-au închis, ori au trecut la negru. Noi și grecii raportam că am mărit, vom incasa, dar aiurea, cresc evaziunea fiscala și munca la negru. Pentru asta iți trebuie specialiști, preferabil nu politicieni. Eu am avut o echipa economica de oameni care nu au candidat niciodată la nimic. Sper să existe una care să fie și lângă viitorul premier. UDMR vă fi la guvernare, vor avea cei doi miniștri, care sunt mai bine pregătiți oricum decât alții. Dar cine sunt cei care negociază cu piețele externe? Daca aud de lipsa de bani de salarii și pensii, îi cresc dobândă.

Pe primele patru luni, deja gaura este de 12 miliarde de euro. La 3 miliarde pe luna, înseamnă 35 pe an. La 8% dobândă, înseamnă că doar dobânzi plătim 3 miliarde pe an. Aici e un cerc care trebuie rupt. Ne împrumutam, că nu dam noi, dau copiii noștri, dar ideea este unde vor lucra copiii noștri? Ce dezvoltam în Romania, unde să poată să lucreze copiii noștri? IT se muta. Copiii noștri vor merge în Dubai să lucreze la centrele de date, sau unde vor fi. Întrebarea este ce facem cu energia, că cenmtrele de date lucrează pe energie. Noi avem cel mai mare preț și cel mai mic consun de energie.”