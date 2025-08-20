Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis operatorilor de locații și spații de evenimente o solicitare oficială prin care le cere să furnizeze informații detaliate despre toate evenimentele sociale și corporate desfășurate între august și decembrie 2025, potrivit unui document publicat de mai multe societăți din domeniu.

Conform instrucțiunilor, datele trebuie expediate în format electronic, de preferință .xls, la adresa antifrauda.sv@anaf.ro, în termen de cinci zile de la primirea cererii. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

În cazul în care operatorii nu transmit aceste informații, ANAF prevede sancțiuni contravenționale.

Documentul arată că autoritățile cer o listă cu informații amănunțite pentru fiecare eveniment organizat:

identificarea beneficiarului rezervării – nume și prenume sau denumire juridică, plus număr de telefon de contact

natura evenimentului – nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate

data și ora de începere a evenimentului

numărul de meniuri/participanți – minimul declarat sau acceptat

prețul meniului, cu detalierea diferitelor variante, dacă există

avansul achitat și modalitatea de plată (chitanță, ordin de plată, transfer bancar etc.)

alte servicii contractate contra cost – închiriere spațiu, servire de meniuri suplimentare, decor, servicii muzicale sau artistice, fotografiere, filmare

valoarea acestor servicii suplimentare.

Potrivit ANAF, colectarea acestor informații se înscrie în acțiunile de monitorizare și prevenire a evaziunii fiscale din sectorul evenimentelor private și corporate.

Piața serviciilor de evenimente, de la restaurante și săli de conferințe până la firme de organizare, este considerată de autorități una cu volum mare de numerar și risc ridicat de neînregistrare a veniturilor.

Solicitarea actuală marchează o intensificare a controalelor preventive la final de an, după ce în ultimii ani industria a fost în mod repetat vizată de verificările inspectorilor fiscali.

Cererile ANAF se adresează operatorilor de spații de evenimente – restaurante, hoteluri, centre de conferințe sau alte locații care găzduiesc evenimente cu plată. Aceștia trebuie să centralizeze și să transmită datele solicitate în termenul legal, având în vedere că lipsa raportării sau raportarea incompletă se sancționează cu amenzi contravenționale.