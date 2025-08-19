Un studiu recent, realizat în urma cutremurului devastator din Myanmar din luna martie, ridică semne de întrebare privind modul în care seismele viitoare ar putea depăși scenariile cunoscute până acum. Concluziile cercetării sugerează că falia San Andreas din California ar putea declanșa un cutremur mai puternic decât orice altul înregistrat vreodată, informează livescience.com.

Seismul care a lovit Myanmar în martie a ucis peste 5.000 de persoane și a provocat distrugeri pe scară largă. Oamenii de știință au descoperit că falia responsabilă, cunoscută sub numele de Falia Sagaing, nu s-a comportat conform așteptărilor.

Geologii anticipaseră o ruptură pe o secțiune de 300 km, considerată blocată încă din 1839. Însă realitatea a fost diferită: ruptura s-a extins pe peste 500 km, acoperind o suprafață mai mare decât cea previzionată.

Faliile sunt fracturi în scoarța terestră, unde tensiunea acumulată se eliberează brusc printr-un cutremur. Ceea ce s-a întâmplat în Myanmar i-a surprins pe cercetători și a schimbat modul în care privesc riscurile viitoare.

„Studiul arată că viitoarele cutremure ar putea să nu fie simple repetări ale cutremurelor cunoscute din trecut”, a declarat coautorul studiului, Jean-Philippe Avouac, profesor de geologie și inginerie mecanică și civilă la Caltech. „Rupturile succesive ale unei falii date, chiar și atât de simple precum falia Sagaing sau San Andreas, pot fi foarte diferite și pot elibera chiar mai mult decât deficitul de alunecare de la ultimul eveniment.”

Falia San Andreas, considerată cea mai periculoasă din SUA, se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri, de la sudul statului California, în zona Salton Sea, până în nord, în largul coastei Mendocino.

Un precedent major a avut loc în 1906, când secțiunea nordică a faliei s-a rupt, generând un cutremur cu magnitudinea de 7,9 care a ucis peste 3.000 de persoane, potrivit U.S. Geological Survey (USGS).

Conform estimărilor USGS, zona sudică, aflată în apropiere de Los Angeles, are o probabilitate de 60% de a fi afectată de un seism de 6,7 sau mai mare în următorii 30 de ani. Noul studiu sugerează însă că magnitudinea ar putea depăși nivelurile anticipate până acum.

Pentru a analiza cutremurul din Myanmar, specialiștii au folosit o metodă inovatoare de corelare a imaginilor satelitare înainte și după eveniment. Aceasta a arătat că partea estică a faliei s-a deplasat spre sud cu circa 3 metri față de partea vestică.