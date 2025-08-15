Pe 30 iulie 2025, zona Kamceatka din Rusia a fost zguduită de un cutremur extrem de puternic, de 8,8 grade pe scara Richter, unul dintre cele mai severe înregistrate în ultimele decenii.

Seismul a provocat valuri de tsunami care au afectat până și coastele Japoniei, iar autoritățile din regiunea rusă rămân în alertă pentru posibile replici. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 119 km est-sud-est de Petropavlovsk-Kamceatka, la o adâncime de doar 19,3 km, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS).

Vladimir Solodov, guvernatorul regiunii Kamceatka, a transmis printr-un mesaj video pe Telegram că seismul a fost „cel mai puternic din ultimele decenii” și că populația trebuie să fie pregătită pentru eventuale replici.

În ciuda magnitudinii impresionante a cutremurului, România nu se află sub risc direct, explică seismologul Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului. Specialistul subliniază că geografia și distanța față de zona Kamceatka fac ca astfel de seisme să nu afecteze țara noastră.

„Nu ne afectează deloc aceste cutremure, stați cuminți! Rusia e mare, în partea de Răsărit e cel mai grav la ei, acolo sunt multe cutremure, românii să stea liniștiți. La un cutremur de peste 8 grade, cât a fost la ruși, în România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante, depinde însă de unda seismică, de adâncimea la care are loc cutremurul, depinde de mai mulți factori”, a explicat specialistul.

Printre construcțiile capabile să facă față unui seism major se numără Centrala Nucleară de la Cernavodă, Casa Poporului și marile baraje din țară. Gheorghe Mărmureanu asigură că, în 2025, România nu se așteaptă la cutremure puternice.

„De pildă, Centrala de la Cernavodă rezistă cu siguranță la un cutremur de peste 8 grade, am făcut parte din echipa care a calculat, ar rezista cam până la 9. Și Casa Poporului rezistă, și nici marile baraje din țară nu se prăbușesc la 8 grade pe scara Richter. Dar, în România, anul acesta, nu vor exista cutremure mari, dormiți liniștiți! La prețurile astea mari, un seism major ne-ar mai lipsi!”, spune Gheorghe Mărmureanu pentru Click.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește câteva reguli esențiale de comportament: