În dimineața zilei de 17 august 2025, România a resimțit un cutremur de intensitate redusă în regiunea Vrancea, județul Buzău. Seismul, înregistrat de specialiștii Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de aproximativ 121 km.

Epicentrul a fost situat în apropierea mai multor orașe importante: la 54 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 km vest de Focșani, 64 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești. Din fericire, nu au fost raportate pagube sau victime.

Acest seism se înscrie într-un context mai amplu de activitate tectonică. Doar în luna iulie 2025, România a înregistrat 19 cutremure cu magnitudini între 2,1 și 3,7. Cele mai puternice mișcări telurice de până acum din acest an au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea, ambele având magnitudinea de 4,4.

În comparație, anul trecut cel mai semnificativ cutremur, cu magnitudinea de 5,4, a fost resimțit tot în județul Buzău, pe 16 septembrie, subliniind vulnerabilitatea acestei zone seismice.

Cutremurele în România se produc în principal din cauza poziției țării pe niște zone tectonice active, unde plăcile continentale se întâlnesc și interacționează. Cel mai cunoscut și activ „focar” de seisme este zona Vrancea, situată în estul Carpaților, unde au loc mișcări ale plăcii euroasiatice și ale subplacii moților Carpați.

Zona Vrancea este responsabilă pentru majoritatea cutremurelor puternice din România. Aici, plăcile tectonice se scufundă și creează tensiuni în scoarța terestră. Cutremurele se produc la adâncimi mari (70–200 km), ceea ce le face să fie resimțite pe arii largi, chiar dacă nu generează daune majore întotdeauna.

În vestul și sudul țării există și alte regiuni cu cutremure ocazionale, dar acestea sunt, în general, mai slabe și mai rare.

Pe măsură ce plăcile tectonice se mișcă lent, energia se acumulează în roci. Când tensiunea depășește rezistența materialului, aceasta se eliberează brusc, declanșând un cutremur.