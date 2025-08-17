Un cutremur cu magnitudinea 6 a provocat panică duminică în provincia Sulawesi, în centrul Indoneziei, afectând în special regiunea Poso și localitățile din jur. Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ zece kilometri și a fost resimțit pe o rază extinsă, alarmând comunitățile locale.

Conform Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB), cel puțin 29 de persoane au suferit răni, iar două dintre ele se află în stare gravă. Până în prezent, nu au fost confirmate victime decedate. Autoritățile continuă să evalueze pagubele materiale și starea locuitorilor.

Cutremurele din Indonezia au loc în primul rând din cauza poziției sale geologice. Țara se află pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă extrem de activă din punct de vedere seismic și vulcanic, unde mai multe plăci tectonice se întâlnesc și se mișcă constant.

Indonezia se află la confluența plăcilor Pacificului, Australiene, Eurasiatice și Filipine. Mișcările acestor plăci provoacă frecvent tensiuni în scoarța terestră, ceea ce duce la cutremure. Unele plăci se scufundă sub altele (proces numit subducție), generând energie care, când se eliberează brusc, produce seisme puternice.

De asemenea, activitatea vulcanică intensă din Indonezia este strâns legată de mișcările plăcilor tectonice, iar uneori cutremurele preced sau însoțesc erupțiile vulcanice. Pentru că aceste procese sunt constante, Indonezia experimentează sute până la mii de cutremure în fiecare an, majoritatea fiind mici, dar unele puternice și distructive.

M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)

Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.

People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6

— RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a fost resimțit marți în provincia Papua de Vest, în Indonezia, conform informațiilor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, la 193 de kilometri vest-nord-vest de orașul Abepura, în jurul orei 08:24 GMT.

Autoritățile locale și USGS au transmis, la acel moment, că nu au fost raportate victime sau daune semnificative ale clădirilor. De asemenea, nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, ceea ce a liniștit comunitățile de coastă.