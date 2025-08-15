Un cutremur de magnitudinea 6 a avut loc vineri în largul coastelor estice ale peninsulei Kamceatka din Rusia, potrivit informațiilor transmise de Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ).

Seismul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, a transmis GFZ, potrivit Reuters. Duminică, 10 august, regiunea a fost zguduită de un alt cutremur cu magnitudinea șase.

În 30 iulie, un seism de 8,8 grade s-a produs tot în Kamceatka, reprezentând cel mai puternic înregistrat în zonă din 1952.

Autoritățile ruse au avertizat că replicile seismice ar putea continua timp de cel puțin o lună.

Situată în Cercul de Foc al Pacificului, Kamceatka găzduiește aproape 30 de vulcani activi.

Amintim că la 1 august, la ora 06:39:45, ora României, în largul coastei de est a Peninsulei Kamchatka, Rusia, s-a produs un cutremur semnificativ, cu magnitudinea mb 5,5 și adâncimea de 10 km, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Tot miercuri dimineață, peninsula Kamchatka a fost zguduită de un seism mult mai puternic, de 8,7 grade, care a provocat un tsunami major și a determinat evacuări urgente în mai multe zone din regiunea Pacificului. Acest cutremur a fost cel mai intens eveniment seismic la nivel mondial de la dezastrul din Japonia din 2011.

Seismul s-a produs în Extremul Orient al Rusiei, la o adâncime de 19,3 kilometri, având epicentrul situat la aproximativ 126 de kilometri est-sud-est de orașul Petropavlovsk-Kamchatsky, cu o populație de aproximativ 165.000 de locuitori.

Inițial, magnitudinea cutremurului a fost raportată la 8,0, însă Serviciul Geologic al Statelor Unite a revizuit ulterior valoarea la 8,7.

Autoritățile locale au precizat că în zonele de coastă din Kamchatka s-au înregistrat valuri tsunami de până la patru metri. Mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv o grădiniță, iar unele persoane au suferit răni ușoare, fie ca urmare a panicii, fie în timpul evacuărilor.

Guvernatorul regiunii Kamchatka, Vladimir Solodov, a descris cutremurul ca fiind cel mai puternic din ultimele decenii și a precizat că autoritățile au declanșat deja măsuri de intervenție și operațiuni de urgență pentru gestionarea situației.

Cutremurul a declanșat alerte internaționale de tsunami, iar autoritățile din mai multe state au emis avertismente de urgență pentru populație.