Inițiatoarea proiectului, Oana Murariu, a declarat că votul deputaților reprezintă o eroare, susținând că nimeni nu este mai presus de lege și că activitatea judecătorilor trebuie evaluată.

”Plenul Camerei Deputaţilor a respins, astăzi, proiectul iniţiat de deputata USR Oana Murariu prin care ar fi fost reintrodusă evaluarea pentru judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Grupul USR a fost singurul care a votat în favoarea proiectului. Ultimul cuvânt asupra proiectului legislativ îl va avea Senatul”, anunţă USR

Deputatul USR Oana Murariu a criticat votul Parlamentului, apreciind că respingerea propunerii USR reprezintă o greșeală. Ea a subliniat că, în contextul protestelor magistraților și al întârzierilor în derularea proceselor, menținerea lipsei evaluării judecătorilor de la ICCJ este nejustificată. Murariu a afirmat că nimeni nu este mai presus de lege și că activitatea judecătorilor trebuie evaluată, subliniind că deciziile unor judecători pot fi problematice dacă nu există un mecanism de evaluare.

”Votul de astăzi din Parlament este o greşeală. În contextul în care vedem protestele magistraţilor – legea le interzice să facă grevă, aşa că le spun proteste – şi cum se tot amână procesele, cum un sistem întreg îşi bate joc de cetăţeni, mi se pare o greşeală ca plenul să respingă prin vot propunerea USR prin care mai era un tăiat un privilegiu al unora dintre magistraţi. Este anormal să păstrezi lipsa evaluării magistraţilor de la ICCJ. Nimeni nu este mai presus de lege, nimeni nu este Dumnezeu să nu îi fie evaluată activitatea. Şi un judecător de la ICCJ poate să dea nişte decizii absolut aberante şi nimeni nu-i evaluează activitatea?”, a declarat deputatul USR Oana Murariu.

Proiectul USR, depus în mai 2025, urmărește să completeze și să îmbunătățească mecanismele de evaluare a magistraților prevăzute în legile Justiției adoptate în 2022. În esență, propunerea vizează reintroducerea evaluării judecătorilor de la ICCJ, pe baza argumentului că atingerea unui standard profesional nu exclude riscul unor derapaje, neglijențe sau chiar abuzuri.

Totodată, propunerea USR prevedea reevaluarea anuală a magistraților care primesc calificativul „satisfăcător” – în loc de la doi sau chiar cinci ani, în funcție de vechime – și includerea în dosarul de evaluare a informațiilor referitoare la contestațiile admise pentru tergiversarea sau durata excesivă a proceselor, astfel încât evaluările să reflecte fidel realitatea din instanțe, potrivit unui comunicat al USR.