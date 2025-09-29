Transportul copiilor în siguranță rămâne o provocare majoră în România, mai ales atunci când părinții aleg taxiuri sau servicii de ride-sharing precum Uber și Bolt.

Deși legislația rutieră prevede reguli stricte privind folosirea scaunelor auto pentru copii, aplicarea acestora în transportul urban și în vehiculele comerciale rămâne problematică, iar cei mici sunt expuși la riscuri semnificative.

Conform Codului Rutier, toți copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri trebuie transportați în scaune auto omologate sau înălțătoare corespunzătoare vârstei și greutății. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 580 de lei și puncte de penalizare pentru șofer.

Cu toate acestea, legea nu reglementează în mod explicit transportul copiilor în taxiuri sau în serviciile de ride-sharing, creând o breșă legislativă semnificativă.

În practică, acest lucru înseamnă că părinții trebuie să verifice înainte de cursă dacă vehiculul oferă scaun auto pentru copil, iar șoferii nu sunt întotdeauna obligați să-l furnizeze.

Opțiuni precum Uber cu scaun pentru copil există doar în anumite zone și nu sunt standardizate la nivel național, iar Bolt nu oferă informații publice clare despre disponibilitatea scaunelor pentru copii.

Această situație ridică întrebări serioase privind siguranța micuților și responsabilitatea părinților, dar și a șoferilor, subliniind necesitatea unor politici mai clare și a unei reglementări uniforme pentru toate serviciile de transport urban.

Majoritatea firmelor de taxi din România nu furnizează scaune auto pentru copii, iar șoferii nu sunt obligați să le ofere. În practică, părinții care aleg taxiul pentru o cursă scurtă în oraș trebuie fie să transporte copilul fără protecție corespunzătoare, fie să aducă propriul scaun auto, ceea ce poate fi incomod și greu de gestionat.

Taxiurile clasice trebuie să accepte cursele în mod normal, dar pot refuza dacă transportul ar fi periculos, clientul nu poate plăti sau comportamentul pasagerului este agresiv.

Serviciile de ride-sharing nu impun șoferilor să aibă scaune auto. Există opțiuni precum „Uber cu scaun pentru copil”, însă acestea sunt disponibile doar în anumite orașe și presupun o taxă suplimentară. Astfel, nu există garanția că un copil va fi transportat în condiții de siguranță în orice cursă comandată prin aceste platforme.

Specialiștii recomandă părinților să folosească întotdeauna un scaun auto omologat, indiferent de tipul de transport ales.

De asemenea, este indicat să verifice în aplicațiile de ride-sharing dacă opțiunea cu scaun pentru copil este disponibilă și să contacteze operatorii de taxiuri pentru a afla dacă pot oferi un scaun auto temporar.

Bolt România a transmis, la solicitarea Capital.ro, informații referitoare la transportul celor mici. Așa cum prevede Legsilația rutieră transportul copiilor este permis doar prin utilizarea unor scaune auto omologate. Până când Bolt va include scaune speciale pentru copii, părinții trebuie să utilizeze propriile scaune auto omologate atunci când solicită curse prin aplicație.