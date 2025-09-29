Adrian Negrescu a criticat faptul că mulți politicieni anunță un dezastru iminent în economie doar pentru a câștiga vizibilitate și capital politic. El a spus că aceste declarații au rolul de a le consolida poziția în partid și de a le asigura accesul la funcții bine plătite în administrația publică.

În opinia sa, realitatea este că economia a învățat să facă diferența între retorica politică și fapte. Negrescu a amintit exemplul TVA-ului, unde mediul de afaceri a anticipat schimbările și s-a restructurat în consecință. Totuși, a recunoscut că economia funcționează „cu frâna de mână trasă”, resimțind blocajul investițiilor și efectele dezintermedierii.

Antreprenorul a subliniat că nu toate companiile sunt afectate negativ. Unele business-uri au reușit să identifice nișe noi și să profite de oportunități pe care perioadele de creștere economică stabilă nu le-ar fi oferit.

Negrescu a avertizat că avansul cifrei de afaceri în 2024 a fost în mare parte rezultatul inflației și al injecțiilor masive de bani în economie. În 2025, contextul este diferit, iar firmele care nu și-au ajustat activitatea riscă pierderi.

În mesajul său, Negrescu a contrazis ideea unei prăbușiri economice iminente. El a insistat că nu există motive pentru panică și că, în ciuda dificultăților, nu se poate vorbi despre o „apocalipsă”.