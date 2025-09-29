Politicienii, acuzați că folosesc discursuri alarmiste pentru a câștiga electorat
Adrian Negrescu a criticat faptul că mulți politicieni anunță un dezastru iminent în economie doar pentru a câștiga vizibilitate și capital politic. El a spus că aceste declarații au rolul de a le consolida poziția în partid și de a le asigura accesul la funcții bine plătite în administrația publică.
În opinia sa, realitatea este că economia a învățat să facă diferența între retorica politică și fapte. Negrescu a amintit exemplul TVA-ului, unde mediul de afaceri a anticipat schimbările și s-a restructurat în consecință. Totuși, a recunoscut că economia funcționează „cu frâna de mână trasă”, resimțind blocajul investițiilor și efectele dezintermedierii.
Există afaceri care cresc chiar și în perioade dificile
Antreprenorul a subliniat că nu toate companiile sunt afectate negativ. Unele business-uri au reușit să identifice nișe noi și să profite de oportunități pe care perioadele de creștere economică stabilă nu le-ar fi oferit.
Negrescu a avertizat că avansul cifrei de afaceri în 2024 a fost în mare parte rezultatul inflației și al injecțiilor masive de bani în economie. În 2025, contextul este diferit, iar firmele care nu și-au ajustat activitatea riscă pierderi.
România nu se îndreaptă spre colaps
În mesajul său, Negrescu a contrazis ideea unei prăbușiri economice iminente. El a insistat că nu există motive pentru panică și că, în ciuda dificultăților, nu se poate vorbi despre o „apocalipsă”.
„Am văzut tot mai mulți politicieni care afirmă, în mod eronat, că ne îndreptăm spre dezastru. O viziune extremă, cu iz electoral, gândită să le creioneze o poziție favorabilă din perspectiva alegerilor din partid.
Altfel spus, mulți dau aceste declarații incendiare tocmai cu scopul de a apărea cât mai mult în spațiul public, de a demonstra că „lucrează” pentru binele poporului. Pentru mulți, e în joc cariera, accesul la funcții bine plătite de la stat.
În realitate, economia s-a adaptat acestor vremuri, a anticipat diferența dintre declarațiile politicienilor și fapte (vezi cazul TVA) și s-a restructurat.
Da, este adevărat că economia funcționează cu frâna de mână trasă. Se simte peste tot în business efectul dezintermedierii, al restructurării operațiunilor, al înghețului investițional.
Asta nu înseamnă că nu sunt businessuri care cresc în această perioadă. Sunt mulți cei care încearcă să construiască rapid, să intre pe nișe de piață nesperate în vremurile de creștere economică.
Pe de altă parte, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Creșterea cifrei de afaceri a companiilor în 2024 a fost stimulată de inflație, de banii „aruncați din elicopter”, iar 2025 arată cu totul altfel, chiar și cu o inflație mai mare.
Altfel spus, cine și-a restructurat activitatea, a anticipat creșterea taxelor, schimbările din consum, are de câștigat; ceilalți au de pierdut.
În esență, e o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități pentru cei care și-au pus deoparte capital investițional, care au anticipat evoluțiile economice. Nu vine nicio apocalipsă”, a transmis antreprenorul Adrian Negrescu într-o postare pe Facebook.