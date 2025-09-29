O firmă din Ungaria, Duna Aszfalt Zrt, se pregătește să preia o companie brașoveană care activează în domeniul construcției de drumuri și poduri.

Tranzacția prin care Duna Aszfalt Zrt, din Ungaria, va prelua Euro Strada SRL rămâne nepublicată în ceea ce privește suma implicată.

Duna Aszfalt, considerată nava amiral a grupului Duna și una dintre cele mai mari companii de construcții deținute de o familie din Europa Centrală, se bucură de recunoaștere pe piață.

Informația privind preluarea a fost făcută publică marți prin intermediul site-ului oficial al Bursei de Valori din Budapesta.

În 2023, compania brașoveană Euro Strada SRL număra 102 salariați.

Potrivit comunicatului, achiziția urmărește extinderea internațională a Duna Group, întărirea poziției sale în sectorul construcțiilor și afirmarea ca o întreprindere regională de talie medie cu capital maghiar.

Preluarea mai necesită și aprobarea din partea autorităților române.

Compania se specializează în construcția și renovarea drumurilor, construcția de poduri, dezvoltarea de infrastructură complexă și proiecte de mediu. Printre proiectele sale majore se numără:

Construcția noului pod Kalocsa-Paks peste Dunăre

Participarea la consorțiul S-D 2020 pentru construcția autostrăzii M6

Lucrări de terasamente pentru centrala nucleară Paks II

Dezvoltarea terenurilor, construcția drumurilor și asfaltarea la fabrica Mercedes din Kecskemét

Construcția secțiunii dintre Pápa și intersecția Tét-Sud

Construcția ocolitoarei Kaposfüred pe Drumul Național 67

Lucrări pe secțiunile autostrăzilor M30, M35, M4, M43, M44 și M8

Podul Tisza pe secțiunea Lakitelek-Tiszakürt a M44

Renovarea podului feroviar de legătură din Budapesta

Duna Aszfalt Zrt. este un lider în utilizarea tehnologiilor moderne în construcții, fiind printre primele companii din Ungaria care implementează modelarea informației de construcție (BIM) la nivel 3. Compania utilizează soluții software precum Quadri și Novapoint pentru a îmbunătăți productivitatea, calitatea și eficiența în proiectele sale. De asemenea, este recunoscută pentru utilizarea tehnologiilor ecologice, cum ar fi asfaltul cu energie redusă (LEA)