Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (US Geological Survey), cutremurul s-a produs la 15 kilometri nord de districtul Poso, în provincia Sulawesi Central, și a fost urmat de cel puțin 15 replici.

Euronews notează că autoritățile indoneziene nu au emis alertă de tsunami.

Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor din Indonezia a precizat că majoritatea persoanelor rănite au fost transportate la un spital din zonă pentru a primi îngrijiri medicale.

Purtătorul de cuvânt Abdul Muhari a declarat că majoritatea victimelor se aflau la slujba de duminică dimineață într-o biserică din regiunea afectată de seism.

„Circulă videoclipuri realizate de amatori care arată pagube structurale la biserică. Agenția pentru Managementul Dezastrelor din Poso continuă evaluările rapide pe teren pentru a determina impactul inițial al cutremurului”, a spus Muhari.

Indonezia, un arhipelag întins cu peste 270 de milioane de locuitori, este frecvent afectată de cutremure, erupții vulcanice și tsunamiuri, datorită poziționării sale pe „Inelul de Foc”, o zonă activă de vulcani și falii tectonice din bazinul Pacificului.

În 2022, un cutremur de magnitudine 5,6 din orașul Cianjur, din Java de Vest, a provocat moartea a cel puțin 602 de persoane, reprezentând cel mai grav dezastru natural din Indonezia după seismul urmat de tsunami din Sulawesi din 2018, care a făcut peste 4.300 de victime.

În 2004, un cutremur devastator în Oceanul Indian a generat un tsunami care a ucis peste 230.000 de oameni în 12 țări, cele mai multe victime înregistrându-se în provincia indoneziană Aceh.

