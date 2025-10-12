Dan Voiculescu, cunoscut în spațiul public drept fondatorul trustului Intact și al televiziunilor Antena, a fost invitatul lui Mihai Morar într-o ediție recentă a podcastului „Fain & Simplu”. În cadrul discuției, omul de afaceri a vorbit despre interacțiunile avute, de-a lungul timpului, cu mai mulți președinți ai României.

Acesta a afirmat că a fost contactat direct de Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, însă a subliniat că actualul președinte, Klaus Iohannis, nu s-a numărat printre cei care l-au apelat personal.

„Iliescu, Constantinescu, Băsescu m-au sunat, mai puțin Iohannis”, a declarat Dan Voiculescu, precizând clar că nu a avut niciun contact direct cu șeful statului aflat în funcție.

În continuarea discuției, el a relatat că mesajul transmis de toți cei care l-au contactat era, în esență, asemănător.

„Ce vrei să-ți dăm, ca să fii prietenos cu noi?”, ar fi fost întrebarea repetată de mai mulți dintre aceștia.

Afirmațiile aduc o perspectivă rară asupra modului în care un patron de presă percepe presiunile exercitate dinspre sfera politică.

Întrebat de Mihai Morar care dintre foștii șefi de stat a exercitat cea mai mare presiune asupra sa, Dan Voiculescu a indicat fără ezitare numele lui Traian Băsescu. Omul de afaceri a susținut că relația dintre ei a fost una tensionată și că, în opinia sa, fostul președinte a fost cel mai dur în interacțiunile cu mediul de presă.

„Băsescu a fost cel mai virulent și, de fapt, a și dovedit-o. Dacă nu ești cu noi și dacă nu asculți ce spunem noi, vei face pușcărie. Și am făcut pușcărie”, a mărturisit Voiculescu.

Declarația, făcută fără ezitare, sugerează o percepție clară a acestuia privind relația de putere dintre politicieni și oamenii de media în acea perioadă.

Dan Voiculescu a relatat că tensiunile cu Traian Băsescu au izbucnit într-un moment politic esențial, când echilibrul de putere din Parlament depindea de Partidul Umanist, formațiune condusă de el. Era anul 2004, iar contextul politic era marcat de negocieri intense pentru formarea unei majorități.

„Băsescu i s-a pus pata într-un moment în care Partidul Umanist era cel care determina formarea majorității parlamentare. Era anul 2004. El nu putea să numească șeful Senatului, nu putea să numească șeful Camerei Deputaților, nu putea să numească prim-ministru, nimic. Fără noi nu putea să-și pună oamenii la Cameră și la Senat”, a explicat Voiculescu.

Atmosfera politică de atunci era una tensionată. În urma alegerilor, Partidul Umanist devenise elementul de echilibru al noii majorități, iar Traian Băsescu, proaspăt ales președinte, încerca să-și consolideze controlul asupra instituțiilor-cheie din Parlament. Obiectivul său era formarea unui executiv loial, așa cum el însuși avea să-l numească ulterior „guvernul meu”.

Dan Voiculescu își amintește clar momentul în care a refuzat presiunile venite din partea președintelui.

„I-am spus domnului președinte: îmi pare rău, nu pot să fac asta, pentru că eu am participat la alegeri împreună cu PSD-ul. Am câștigat împreună și nu pot acum, după ce am câștigat împreună, să-i trădez pe acești oameni”, a povestit acesta.

Discuția s-a transformat într-un schimb tensionat, într-o scenă petrecută chiar la Senat.

„A dat cu pumnul în masă. Eram la Senat, eram senator. A izbucnit și a lovit masa cu putere. Și am un martor care acum apare foarte frecvent pe un post de televiziune, nu la Antene, dar era acolo și a auzit totul”, a mai spus Voiculescu.

Potrivit acestuia, acel episod a fost începutul unei confruntări deschise între cei doi. Relația dintre Băsescu și Voiculescu s-a deteriorat rapid, transformându-se într-un conflict care a dominat scena publică timp de mai bine de un deceniu — un conflict marcat de atacuri mediatice, replici dure și, în cele din urmă, de un proces cu urmări majore pentru ambele părți.