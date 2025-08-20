În primele șase luni ale anului 2025, Patria Bank a acordat credite performante persoanelor juridice în valoare totală de 2,13 miliarde de lei. Această sumă marchează o creștere de 16% față de sfârșitul lui 2024 și de 24% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate segmentele din portofoliul corporate au înregistrat avansuri solide.

Cel mai mare ritm de creștere a fost înregistrat în sectorul Agro, unde volumul creditelor performante a crescut cu 33%. Microîntreprinderile au beneficiat de un plus de 15%, iar IMM-urile și companiile mari, de 12%. Aceste dinamici pozitive au fost sprijinite de instrumente financiare moderne, precum parteneriatele cu Fondul European de Investiții, în cadrul programului InvestEU.

Potrivit Directorului General Valentin Vancea, rezultatele confirmă eficiența strategiei Patria Bank, care se bazează pe apropierea față de client, adaptarea la nevoile fiecărui sector și livrarea de soluții rapide și relevante în contextul economic actual. El a mai precizat că banca își propune să construiască relații pe termen lung și să sprijine economia locală în mod sustenabil.

„Rezultatele comerciale din primul semestru arată că strategia noastră de a rămâne aproape de clienți, de a înțelege specificul fiecărui sector și de a livra soluții de finanțare adaptate produce efecte vizibile. Creșterile solide pe toate segmentele reflectă atât efortul echipei noastre, cât și încrederea clienților. În același timp, ne-am concentrat pe consolidarea bazei de resurse, pe menținerea unei discipline riguroase în gestionarea riscurilor și pe dezvoltarea unor produse și servicii care răspund rapid la schimbările din economie și din nevoile clienților. Continuăm să construim parteneriate pe termen lung și să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri și a comunităților pe care le deservim”, a spus Valentin Vancea.

Unul dintre produsele-cheie care a susținut creșterea în zona IMM & Corporate a fost „Creditul Competitiveness”, lansat în 2024 în parteneriat cu Fondul European de Investiții. Acest produs oferă condiții preferențiale pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv perioade extinse de finanțare, lipsa garanțiilor reale pentru creditele de capital de lucru și costuri mai reduse decât cele standard.

În același timp, segmentul Micro a beneficiat de sprijin prin garanțiile oferite în cadrul programului InvestEU, fiind dedicate companiilor foarte mici sau aflate la început de drum. Cererea pentru astfel de finanțări a fost constantă în prima parte a anului.

În agricultură, banca s-a concentrat pe credite sezoniere și investiții în modernizare, reflectând interesul tot mai mare al fermierilor români pentru atragerea de fonduri europene și dezvoltarea capacităților proprii.

Pe segmentul de retail, soldul creditelor performante a atins 536 milioane de lei la finalul lunii iunie 2025. Creșterea anuală a fost de 10%, susținută în principal de avansul semnificativ al creditelor negarantate (+51%).

Vânzările de credite noi către clienți persoane fizice au totalizat 67 milioane de lei în T2/2025, în creștere cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din această sumă, 82% au reprezentat credite negarantate, semn că banca a reușit să atragă interesul clienților prin produse rapide, flexibile și ușor accesibile.

Depozitele de la persoane fizice au rămas stabile, totalizând 2,09 miliarde lei în primul semestru, în pofida presiunilor concurențiale din sistemul bancar.

Depozitele atrase de la clienții persoane juridice au crescut cu 6,1% față de finalul anului trecut și cu 52% comparativ cu iunie 2024. Totalul a ajuns la 1,69 miliarde lei, semn că firmele privesc Patria Bank ca pe un partener de încredere într-un climat economic volatil.

Activitatea de creditare a fost susținută și de o creștere de 40% a vânzărilor de credite noi pentru firme, comparativ cu S1/2024. Doar în T2/2025, banca a acordat 324 milioane de lei în credite noi către companii, în urcare cu 23% față de anul trecut. Creșteri importante au fost raportate pe segmentele Agro (+86%) și Micro (+29%).