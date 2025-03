Ion Țiriac dă lovitura în afaceri. Fostul mare tenismen și unul dintre cei mai bogați români intenționează să investească într-un proiect major în Bacău, alături de Bronx People și Clubul Sportiv Bronx.

Proiectul „Bronx” vizează dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru sport și educație, care va include o sală de judo, o școală gimnazială și un liceu cu profil sportiv. Daniel Zodian, președintele Bronx People, a anunțat că Ion Ţiriac a fost impresionat de acest proiect și a ales să îl susțină, recunoscând potențialul pe care îl are pentru comunitatea din Bacău.

Planurile pentru acest proiect vizează nu doar dezvoltarea infrastructurii sportive, ci și implicarea activă a autorităților locale și a sectorului de afaceri, pentru a garanta sustenabilitatea pe termen lung a inițiativei.

Într-o altă declarație, Ion Țiriac a clarificat că nu intenționează să investească în fotbal, în ciuda zvonurilor apărute. De asemenea, el a comentat despre relația sa cu Dan Șucu, patronul echipei Rapid și acționar la Genoa, făcând o remarcă ironică pe acest subiect.

„Nu mă pricep… şi dacă nu mă pricep nu aş şti ce să vă răspund. Pe domnul Şucu îl cunosc că vinde mobilă. Îl cunosc că este un foarte, foarte rudimentar jucător de tenis. L-am văzut jucând tenis şi am plecat imediat după aceea.

Probabil că joacă mult mai bine fotbal, iar dacă joacă mult mai bine fotbal şi cunoaşte mult mai mult despre fotbal decât despre tenis. Îl felicit că a avut acest curaj.

Sigur că da, există cluburi… spun că Real Madrid nu are preţ, asta spune preşedintele… că oricât i-ar da, nu are preţ. Acum dumnealui e în Italia. Înţeleg că şi Rapidul este al dumnealui. Sper să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge repede în faliment. Dar îl felicit pentru că are curajul să facă asemenea paşi”, a spus fostul tenismen.