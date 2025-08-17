După un sfârșit de săptămână marcat de căldură extremă, cu termometre care au urcat până la 38 de grade și cod portocaliu în vestul țării, România se pregătește pentru un început de săptămână meteorologic agitat. Meteorologii prognozează instabilitate accentuată a vremii, cu furtuni și rafale puternice în mai multe regiuni.

Începând de duminică, 17 august, și până luni dimineață, numeroase județe vor fi vizate de cod galben de instabilitate atmosferică. Furtunile vor aduce ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 70 km/h, iar grindina nu este exclusă, de dimensiuni mici sau medii. În zonele montane, cantitățile de apă vor depăși local 50 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp.

În același timp, sudul Olteniei și anumite zone din Muntenia vor continua să resimtă efectele caniculei, cu maxime de 35-36 de grade. Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate se vor menține, adăugând presiune asupra populației și mediului înconjurător.

Transilvania și Maramureș

Sudul Banatului

Nordul și centrul Moldovei

Cea mai mare parte a zonei montane

De duminică seara, ora 21:00, și până luni dimineață, instabilitatea atmosferică va continua în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonelor montane. Rafalele de vânt vor atinge 50–55 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 20–25 l/mp, izolat depășind 40 l/mp. Grindina va fi de dimensiuni mici (1–2 cm).

Fenomenele se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, însoțite izolat de grindină. Ploile vor fi intense, acumulându-se rapid, ceea ce poate genera local condiții periculoase, inclusiv inundații de scurtă durată.

Duminică, în sudul Câmpiei Române, căldura se menține accentuată, iar termometrele indică valori de 35–36 de grade. Regiuni precum Dobrogea și Bărăgan beneficiază încă de cer senin, cu temperaturi ce urcă până la 34 de grade, iar litoralul oferă un respiro, cu valori mai agreabile între 27 și 30 de grade. În Moldova sudică și nordul Munteniei, soarele domină cerul, iar maximele termice sunt similare cu cele de sâmbătă, între 33 și 34 de grade.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, duminică va fi o zi cu alternanțe de soare și nori, însă instabilitatea crește, iar ploile torențiale și vijeliile vor fi prezente începând după-amiaza. Rafale de vânt și posibil grindină vor acompania aversele, iar temperaturile maxime nu vor depăși 30–32 de grade. Similar, centrul țării va resimți scurte reprize de furtuni însoțite de descărcări electrice și cantități semnificative de apă, în special în zonele montane.

În Oltenia, căldura duminică la amiază va atinge 35–36 de grade, însă spre seară și noaptea sunt așteptate averse cu descărcări electrice. În ținuturile sudice, amiază însorită alternează cu reprize de ploaie începând de seara, marcând trecerea treptată de la caniculă spre instabilitate.

În Capitală, cerul va rămâne predominant senin duminică, cu o amiază caniculară, temperaturile atingând 36 de grade. Luni căldura va fi mai domoală, cu maxime de 32 de grade, iar spre seară și noaptea se vor semnala averse trecătoare însoțite de descărcări electrice. Marți dimineața mai pot apărea ploi locale, însă vremea se va menține în general frumoasă, cu temperaturi maxime de 27 de grade.

Zonele montane vor traversa duminică și luni perioade cu instabilitate puternică, cu ploi torențiale ce pot aduna peste 50 l/mp în intervale scurte. Vor fi vijelii, grindină și rafale de vânt. Marți și miercuri vremea se mai îndreaptă, cu intervale însorite și ploi trecătoare, iar temperaturile rămân moderate.

Pe litoral, duminică rămâne o zi plăcută, cu temperaturi între 29 și 30 de grade și apă de 25 de grade. Luni se așteaptă maxime de 31 de grade, cu posibilitatea apariției ploilor după-amiaza și vânt puternic noaptea. Marți și miercuri vor fi intervale de soare cu câteva averse trecătoare, temperaturile maxime în stațiuni ajungând la 29 de grade.