O vacanță care trebuia să fie relaxantă s-a transformat într-o experiență terifiantă pentru mai bine de 200 de pasageri, sâmbătă după-amiază, în Grecia. Un avion Boeing 757 al companiei germane Condor, cu destinația Dusseldorf, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Italia după ce unul dintre motoare a luat foc imediat după decolare.

Potrivit relatărilor, aeronava a decolat de pe insula Corfu și a ajuns la o altitudine de aproximativ 460 de metri când motorul drept a fost cuprins de flăcări. Martorii de pe insulă au descris scena ca fiind dramatică, unii observând clar focul ce ieșea din motor, în timp ce alții au auzit un zgomot puternic care a înfiorat întreaga comunitate.

Piloții au reacționat prompt. Au efectuat un tur de pistă, au virat spre dreapta și au zburat paralel cu pista înainte de a îndrepta avionul spre nord-vestul insulei. La altitudini între 1.830 și 2.440 de metri, aeronava a traversat Marea Ionică și a aterizat în siguranță pe aeroportul din Brindisi, Italia.

Deși inițial se pregătise o aterizare de urgență pe Corfu, decizia de a continua spre Italia a fost luată pentru a asigura condiții mai sigure și facilități complete pentru intervenții de urgență.

Acest incident survine la doar zece zile după un alt eveniment tensionat în Spania, când un avion Iberia care zbura de la Madrid spre Paris a lovit o pasăre mare, provocând fum și panică la bord.

Cei 182 de pasageri au fost nevoiți să folosească măștile de oxigen până la aterizarea de urgență înapoi la Madrid.

Ciocnirile cu păsările reprezintă un pericol bine cunoscut în aviație, mai ales la decolare și aterizare, când aeronavele evoluează la altitudini reduse. La nivel global, se estimează că zilnic au loc aproximativ 150 de astfel de incidente, majoritatea fără consecințe grave. Statisticile arată că doar 1–2% dintre ele duc la aterizări de urgență sau devieri.

Istoria aviatică oferă exemple dramatice ale efectelor coliziunilor cu păsări. În 1962, United Airlines Flight 297 s-a prăbușit în Georgia, SUA, după ce a intrat într-un stol de lebede, rezultând în 17 victime. Într-un caz mai recent și bine documentat, US Airways Flight 1549 a aterizat pe râul Hudson în 2009 după ce ambii motoare au cedat din cauza unei coliziuni cu gâște canadiene; intervenția rapidă a echipajului a salvat vieți.

În prezent, aeronavele comerciale moderne sunt concepute să reziste impactului cu păsări, cu teste ce simulează coliziuni cu obiecte de până la 1,8 kg în zona cockpitului și 3,6 kg în partea posterioară. Cu toate acestea, incidentele de tip bird strike continuă să fie un factor de risc și necesită vigilență constantă din partea echipajelor.