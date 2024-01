Un avion de pasageri a izbucnit în flăcări marți după aterizare pe pista aeroportului Haneda, situat în capitala niponă.

Toți cei 379 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați, conform anunțului făcut de compania aeriană Japan Airlines.

Imaginile transmise în direct de postul public de televiziune NHK au arătat cum aeronava a luat foc în timp ce derapa pe pistă. Echipele de pompieri au intervenit rapid pentru a stinge focul.

Există o investigație în curs, spune Paza de Coastă, care a precizat că există posibilitatea ca unul dintre avioanele sale să se fi lovit de acesta. Potrivit Pazei de Coastă, coliziunea ar fi avut loc în momentul în care avionul de pasageri ateriza.

Just IN:— A Japanese Airlines plane is on fire after crash landing at Tokyo’s Haneda Airport. pic.twitter.com/sSzVolzvHw

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 2, 2024