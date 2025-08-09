Dacă va fi adoptat, românii ar putea primi cel mult 25% din bani la început, iar restul sub forma unei pensii lunare, pe toată durata vieții. Autoritățile spun că această măsură ar alinia România la practicile din alte țări și ar elimina o „eroare legislativă” care permite acum retragerea integrală a banilor.

Guvernul a decis să amâne aprobarea proiectului de modificare a Pilonului II de pensii, un document controversat inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit noilor prevederi, românii nu și-ar mai putea retrage integral economiile acumulate în fondurile de pensii private obligatorii la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci doar în tranșe lunare.

Planul prevede ca beneficiarii să poată retrage inițial maximum 25% din suma totală, urmând ca restul banilor să fie virați lunar, sub forma unei pensii, pe întreaga durată de viață.

ASF susține că această modificare este necesară pentru alinierea la standardele internaționale și pentru eliminarea unei „erori legislative” existente de la implementarea Pilonului II. În prezent, legea permite retragerea integrală a banilor, situație care nu este întâlnită în majoritatea țărilor unde funcționează sisteme similare.

„Eu cred că intervenția statului este menită să reglementeze sistemul, în baza unei erori majore de legislație pe care am avut-o până acum. Da, nu sunt oamenii de vină că statul n-a știut să facă o lege corectă de la început, să se inspire din ce se întâmplă în sistemele private din alte țări și să fundamenteze desfășurarea acestor investiții în baza unei predictibilități financiare. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu e ca și cum ți-ai depune banii într-un depozit bancar, e pur si simplu un fond de pensii din care, în toată lumea, se plătește o pensie lunară, în nici un caz nu poți să retragi toți banii odată”, a explicat Adrian Negrescu, analist economic, conform RFI.

În statele în care retragerea integrală este posibilă, aceasta vine cu penalizări substanțiale, ce pot ajunge chiar la 60% din suma acumulată. Oficialii ASF consideră că noul mecanism ar oferi predictibilitate financiară atât pentru beneficiari, cât și pentru administratorii fondurilor.

„Dacă există unele țări în care ai această posibilitate, de a retrage toți banii dar atenție, cu o penalizare financiară foarte, foarte mare , care poate merge pana la 60% din banii pe care îi ai în cont. Ce trebuie statul și fondurile de pensii privat pe Pilonul II să facă în momentul de față – să explice oamenilor concret despre ce este vorba, să nu lase loc speculațiilor de genul, naționalizării fondurilor de pensii din Pilonul II sau interesul statului de a folosi acești bani, pentru simplul motiv că acești bani nu sunt la stat. Sunt în conturile acestor companii de investiții care sunt autorizate să ofere pensii pe Pilonul II”, a adăugat analistul economic.

Un aspect important subliniat de autorități și de analiști economici este că sumele din Pilonul II nu se află la dispoziția statului, ci în conturile fondurilor de investiții private autorizate. Astfel, temerile privind o eventuală „naționalizare” a acestor fonduri sunt nefondate, susțin specialiștii. Rolul fondurilor de pensii private este de a asigura o plată lunară beneficiarilor, pe modelul pensiei clasice, nu de a oferi întreaga sumă odată, asemenea unui depozit bancar.

Sistemul de pensii private obligatorii a fost introdus în România în 2005, după modelul recomandat de Banca Mondială, și este structurat în două etape: faza de acumulare și faza de plată. Începând cu 2007, în faza de acumulare s-a înregistrat o creștere constantă a numărului de participanți, a valorii activelor administrate și a ponderii acestora în PIB.

Problema apare la faza de plată, care nu a fost reglementată corespunzător printr-o lege specială, deși acest lucru era prevăzut încă de la început. În lipsa acestei reglementări, legislația actuală permite plata unică a întregii sume sau plăți eșalonate pe o perioadă de maximum 5 ani, la cererea beneficiarului.

Deși proiectul ASF a fost discutat în ședința de Guvern, decizia finală a fost amânată. Reprezentanții instituției urmează să ofere mai multe explicații și să prezinte în detaliu modificările propuse. Până la adoptarea noii legi, regulile actuale privind retragerea banilor din Pilonul II rămân în vigoare.