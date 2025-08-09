A fost aleasă culoarea anului 2026. Experții în tendințe ai companiei spun că nuanța elegantă de jad cu tonuri fumurii albastru-verde poate îmbunătăți aproape orice zonă a casei, atât la interior, cât și la exterior. Face parte din paleta de tendințe de culori Behr 2026, ajutându-i pe clienți să scape de stresul găsirii nuanțelor complementare potrivite pentru spațiul lor, scrie Goodhousekeeping.

„Suntem mereu în căutarea a ceva care este atemporal, dar actual și puțin avangardist”, a declarat pentru Good Housekeeping Erika Woelfel, vicepreședintele departamentului de culoare și servicii creative de la Behr Paint. „Aceasta este o culoare pe care oamenii o pot folosi oriunde, pentru proiecte de orice dimensiune”, a menționat ea.

Potrivit Annei Miller, directoarea de tendințe și design de la The Home Depot, optarea pentru această nuanța elegantă de jad cu tonuri fumurii este foarte inspirată, deoarece tot mai mulți oameni se bucură să se exprime prin culoare. Ea spune că s-a observat o renunțare la interioarele minimaliste (albul și griul auster pierd teren).

„Știm că, adesea, clientul tânjește după schimbare”, a adăugat Miller. „Tânjește după culoare, profunzime și dispoziție și vrea să readucă sufletul în spațiile sale.”

Un sondaj comandat de Behr arată ca peste 80% dintre americani preferă culori atemporale în locul celor stridente. Hidden Gem este consierată de mulți ca o alegere sigură și adaptabilă, care nu pare învechită.

Aproximativ două treimi dintre respondenți au ca această culoare le inspiră calm.

În plus, Behr a descoperit că 58% dintre americani cred că vopsirea unui spațiu în culoarea Hidden Gem ar crea un aspect vizual atractiv, iar doi din trei respondenți au afirmat că respectiva culoare ar adăuga o notă unică, o senzație de liniște și un farmec atemporal casei lor.

Aveți nevoie de o motivație pentru a încerca culoarea Hidden Gem în casă? Urmați aceste sfaturi de la Woelfel și Miller:

Modernizați-vă bucătăria. Hidden Gem poate da spațiului de gătit un plus de personalitate, fie că este folosit pe dulapuri sau pe blat. Dacă alegeți această nunață, temperați-o cu pereți neutri.

Folosiți-o în locuri neașteptate. De la mobilierul vopsit, cum ar fi o masă de la intrare, până la tavane și uși exterioare, Hidden Gem nu are limite.

„Este o culoare cameleonică și funcționează bine în diferite stiluri de design și în diferite camere”, explică Miller.

Optați pentru un aspect monocromatic. Abundența de culoare este din nou în vogă, așa că, dacă vă place această nuanță, decorați pereții unei camere în nuanța respectivă.

Întrucât este „o culoare atât de frumoasă și nu pare prea puternică”, Woelfel spune că se comportă aproape ca o nuanță neutră.

Experimentați cu diferite nuanțe de luciu. Finisajele „coajă de ou” sau semi-lucioase ar putea fi finisajele preferate, dar nu trebuie să vă opriți aici. Optați pentru luciul intens pentru a atrage atenția asupra detaliilor arhitecturale ale unei camere.