Într-un moment de senectute și reflecție, Ion Iliescu a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre moarte, în ceea ce pare a fi ultima sa mărturisire publică. Fostul președinte al României a acordat un interviu cu valoare testamentară fostului său consilier, Ionuț Vulpescu, chiar înainte de ultima sa internare.

În cadrul discuției, Iliescu a atins teme sensibile precum sfârșitul vieții, sensul existenței și relația sa cu România, fără să manifeste rezerve sau temeri. Interviul, devenit viral, a fost urmat de un mesaj emoționant de rămas bun transmis de Vulpescu, în care a evocat despărțirea de cel pe care l-a considerat mentor, prieten și simbol politic.

Sănătatea în declin nu l-a împiedicat pe fostul președinte să își exprime ultimele gânduri într-un interviu cu caracter aproape testamentar.

Înainte de ultima internare, Ion Iliescu a acordat un interviu fostului său consilier și ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu.

Fostul președinte a declarat că nu s-a temut niciodată de viață și că această atitudine i-a oferit o relație calmă și decentă cu moartea.

„Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. Am mai fost întrebat asta și cred că e o întrebare tot mai vie pe măsură ce vârsta mea înaintează”, a spus fostul lider.

A vorbit despre propria sa existență ca despre o succesiune de etape trăite cu intensitate. A subliniat că viața sa a fost complexă, cu provocări și realizări:

În continuarea interviului, fostul președinte a vorbit despre momentele grele și bucuriile trăite de-a lungul anilor.

Consideră că lipsa rețelelor sociale i-a oferit un fel de protecție:

„Cu siguranță faptul că nu am avut acces la social media, mi-a prelungit viața, o viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea”, a mai spus Iliescu.

Referindu-se la temerile legate de moarte, Iliescu a afirmat că acestea apar mai ales în rândul celor care nu au reușit să-și împlinească scopurile. El nu s-a simțit parte din această categorie.

„Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic, dimpotrivă”, a punctat acesta.