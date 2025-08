Fostul președinte al României s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, pe 5 august 2025, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, după o lungă suferință cauzată de cancer pulmonar. De-a lungul celor 57 de zile de spitalizare, medicii au depus eforturi constante pentru a-i oferi îngrijirea necesară, însă starea sa s-a deteriorat ireversibil.

Ion Iliescu a rămas o figură emblematică a tranziției României către democrație, conducând țara în trei mandate, între 1990 și 2004. Dar, dincolo de politica dură și evenimentele controversate din anii ’90, publicul a fost mereu curios și în legătură cu latura sa personală. Ce religie avea, în ce credea cu adevărat?

Deși botezat ortodox și provenind dintr-o familie cu tradiții religioase, Ion Iliescu a adoptat de-a lungul vieții o atitudine rezervată față de credință. În spațiul public, nu a fost niciodată un promotor activ al religiei, iar tăcerea sa pe acest subiect a alimentat numeroase speculații. Mulți l-au considerat un „liber-cugetător”, în timp ce alții l-au etichetat direct ca ateu.

„Domnule Constantinescu, eu m-am născut în familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine.

Eu sunt mai moral și mai creștin decât credincios decât mulți alții care-și etalează în public această credință, din care nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică”, spune acum mulți ani Ion Iliescu.