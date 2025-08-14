În 2020, în timpul unei intervenții chirurgicale, viața Alinei Ion, fondatoarea Spitalului de Recuperare „Sfântul Sava cel Sfințit”, a atârnat de un fir subțire. O complicație neașteptată a dus la un stop cardio-respirator, iar medicii au resuscitat-o timp de șapte minute. În acele clipe, spune că nu a văzut tunelul sau lumina despre care vorbesc alți oameni, ci chipul unei sfinte. „Nu am văzut tunelul, dar am văzut o sfântă pe care am intrebat-o cine e si mi a zis ca e Sfânta Filofteea M-a privit și mi-a vorbit”, povestește ea.

Ani mai târziu, avea să recunoască acea privire în portretul mamei Sfântului Calinic de la Cernica, care urmează să fie canonizată. „Am regăsit exact privirea și fața din acele momente. Atunci am înțeles că nu există moarte, ci o trecere, și că Dumnezeu îți dă timp dacă mai ai ceva de făcut pe pământ.”

Operația din 2020 nu a fost singura cumpănă. De-a lungul vieții, Alina Ion a trecut prin 18 intervenții chirurgicale, dar nu s-a considerat niciodată o victimă. „Nu am să-i spun vreodată lui Dumnezeu «de ce mie?». Boala este o binecuvântare. Te apropie de El, îți schimbă ordinea priorităților și te face să înțelegi durerea altuia cu adevărat.”

Această experiență directă cu suferința a modelat filosofia de la „Sfântul Sava cel Sfințit”, singurul spital din țară care primește pacienți pe targă și îi trimite acasă pe picioare. „Când ai fost tu însuți pacient, când ai depins de altcineva să îți dea un pahar cu apă, nu mai poți privi superficial pe nimeni care trece prin asta. Știi ce înseamnă să nu te poți ridica din pat și să ai nevoie de cineva să-ți zâmbească.”

Pentru ea, actul medical nu se rezumă la proceduri și aparate. „În sănătate, 50% este suflet. Restul e știință, experiență și terapie. Dar dacă nu dai pacientului credință și curaj, tratamentele își pierd jumătate din putere.”

Alina Ion spune că nu îi e frică de moarte, ci de a nu-și împlini misiunea. „Sunt pregătită oricând să mă duc la Domnul. Vorbiți cu un om care știe că există viață dincolo. Nu vreau decât să las în urmă un loc unde oamenii să primească șansa pe care am primit-o și eu.”