La șapte ani de la deschiderea Spitalului de Recuperare „Sfântul Sava Cel Sfințit”, singurul din România care primește pacienți pe targă și îi trimite acasă pe picioare, fondatoarea Alina Ion pregătește un nou proiect ambițios: un spital multidisciplinar, construit chiar în curtea actualei unități.

„Am 15.000 de metri pătrați de teren. Acolo vreau să ridic un spital mai mare, cu secții de cardiologie, diabet și medicină internă. Pacienții care vin la noi au nevoie de mai mult decât recuperare și paliație, au nevoie de diagnostic și tratament complet înainte de a începe terapia”, explică Alina Ion.

Noul spital va fi realizat din fonduri proprii și credite, după același model de finanțare ca primul. „Știu că nu e ușor. Dar așa am făcut și până acum: pas cu pas, fără să aștept minuni din altă parte. Minunile vin doar atunci când muncești pentru ele.”

Fondatoarea spune că nu vrea doar o clădire nouă, ci un concept medical integrat. „Vreau un loc unde pacientul să găsească tot ce are nevoie – investigații, tratament, recuperare și sprijin psihologic – fără să fie plimbat dintr-o parte în alta. Când ajunge la noi, trebuie să simtă că a intrat într-o echipă care îl va duce până la capăt.”

Proiectul se conturează într-o perioadă în care spitalul actual este la capacitate maximă. „Colaborăm zilnic cu spitale publice din toată țara, preluând cazuri grave imediat după externare. Mulți pacienți nu ar avea unde să meargă dacă noi nu am exista”, subliniază Alina Ion.

Deși nu anunță un termen precis pentru inaugurare, intenția este clară: „Când va rândui Dumnezeu, îl vom construi. Până atunci, îmi fac treaba aici, la ‘Sfântul Sava’, cu aceeași responsabilitate ca în prima zi.”