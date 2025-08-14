Spitalul de Recuperare „Sfântul Sava Cel Sfințit” este unic în România prin faptul că acceptă pacienți în cele mai grave stări – inclusiv în stare vegetativă – și îi recuperează până la reintegrarea în viața de zi cu zi. „În alte unități, ți se spune că trebuie să fii pe picioare ca să te poți interna. Noi îi luăm pe targă, fără să se poată mișca, fără să vorbească, cu alimentație pe sondă, și îi dăm acasă mergând”, explică Alina Ion.

Cu 186 de angajați și 96 de paturi active, spitalul dispune de o echipă medicală multidisciplinară – medici de recuperare, chirurgie, medicină internă, gastroenterologie – susținută de 60 de kinetoterapeuți și 45 de asistente. „Se lucrează inclusiv sâmbăta și duminica, pentru că nu ne permitem să pierdem nicio zi din recuperarea pacientului”, subliniază fondatoarea.

Terapia nu se limitează la protocolul standard: pacienții pot sta în sala de recuperare și câte 5–6 ore pe zi, în funcție de starea lor. „Am avut pacienți în stare vegetativă care au plecat pe picioare după șapte luni. Este o satisfacție uriașă să vezi cum cineva care nu vorbea, nu se mișca, ajunge să spună primul cuvânt sau să ducă singur lingura la gură.”

Spitalul investește constant în aparatură adaptată fiecărei patologii, chiar dacă nu este prevăzută în standardele legale. „Pentru accidentele vasculare am achiziționat echipamente bionice care redau mobilitatea mâinilor. Primul aparat a costat peste 60.000 de euro, iar acum avem șase astfel de dispozitive”, spune Alina Ion.

Pe lângă tratamentele personalizate și echipamentele de ultimă generație, atmosfera contează la fel de mult. „Pacientul trebuie să simtă căldură și încredere. Nu te uiți la el ca la un bolnav, ci ca la un om care se va face bine. Când îl convingi de asta, jumătate din vindecare este deja realizată.”

Pentru Alina Ion, diferența esențială o face abordarea umană și spirituală: „Le spun angajaților încă de la interviu: nu îngrijiți doar un pacient, îl îngrijiți pe Mântuitorul. Zâmbetul, vorba bună și rugăciunea fac parte din tratament la fel de mult ca terapia medicală.”