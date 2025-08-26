Proiectul de Ordonanță de Urgență aflat în transparență decizională prevede ca fiecare medic să acorde, în timpul programului de lucru, minimum o oră pe zi în medie pe lună, raportat la un program complet de 35 de ore pe săptămână.

Pentru cei care nu respectă această obligație, Ministerul a prevăzut sancțiuni clare: avertisment scris la prima constatare și amendă de 20.000 de lei începând cu a doua abatere. Regula se aplică tuturor medicilor din spital, inclusiv șefilor de secție, iar pentru cei care lucrează cu fracțiune de normă programul minim de consultații va fi redus proporțional.

„Medicii de specialitate care acordă servicii medicale într-o secție/compartiment dintr-un spital public, acordă în cadrul programului de lucru și consultații în ambulatoriul integrat pentru minim o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână”, arată proiectul de ordonanță.

Măsurile sunt incluse în Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea. Ministerul Sănătății subliniază că aceste modificări au ca scop creșterea accesului pacienților la servicii medicale de bază, în special pentru investigațiile simple care nu țin de urgențe, dar care în prezent sunt greu de accesat din cauza programului limitat al ambulatoriilor.

„În cazul în care în perioada derulării contractului se constată nerespectarea obligației medicului prevăzută la alin. (1), se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) începând cu a doua constatare, amendă în cuantum de 20.000 lei”, mai arată proiectul.

În iulie, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat dublarea programului în ambulatoriile spitalelor, prin introducerea a două ture zilnice, pe care să le asigure toți medicii din secții prin rotație.

„O problemă importantă este accesul oamenilor la servicii medicale. Nu mă refer la urgențe, ci la investigații simple care se fac în mod normal în ambulatoriu. O primă modificare este ca programul ambulatorilor se va dubla până la 8 seara. Prin această modificare va crește accesul oamenilor la serviciile de bază din unitățile sanitare”, a declarat în iulie ministrul Alexandru Rogobete pentru HotNews.

În momentul de față, majoritatea policlinicilor spitalelor funcționează doar în prima parte a zilei, ceea ce îngreunează accesul pacienților la consultații. Noua măsură prevede ca programul să fie extins până la ora 20.00.