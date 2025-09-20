Situată pe strada plină de verdeață Garden Lane, proprietatea se află în inima râvnitului cartier Riven Rock din Montecito, la doar o aruncătură de băț de proprietatea în valoare de 14,65 milioane de dolari a familiei ducilor de Sussex, scrie Realtor.com.

Prețul cerut, de 34,9 milioane de dolari, este mai mult decât dublu față de prețul pe care Meghan și Harry l-au plătit pentru reședința lor, acum 5 ani.

Inițial a fost scos la vânzare în februarie la prețul de 36,5 milioane de dolari, dar conacul nu a reușit să-și găsească un cumpărător – și a fost retras de pe piață în august. Acum a revenit pe piață, cu o reducere de câteva milioane.

Domeniul este o dovadă a grandorii rafinate pentru care Montecito este renumit, oferind peste 11.000 de metri pătrați de spațiu locuibil pe mai mult de 5 acri de dealuri line și grădini atent proiectate.

Încadrat de Munții Santa Ynez, care pot fi văzuți aplecându-se deasupra casei, conacul oferă și priveliști superbe ale oceanului.

Construită în 1999 și recent restaurată și extinsă de Van Acker Construction, reședința include șapte apartamente cu dormitoare, 12 băi complete și o toaletă de serviciu.

În ciuda dimensiunilor sale vaste, designul este surprinzător de intim. Finisaje elegante și discrete definesc fiecare spațiu, de la podele din lemn masiv și calcar la gresie și faianță de lux și șeminee ascunse în colțuri neașteptate.

În centrul casei se află nu una, ci mai multe bucătării. O bucătărie secundară rivalizează cu cele ale restaurantelor de lux, fiind dotată cu electrocasnice de ultimă generație, cum ar fi o plită profesionistă și mai multe cuptoare.

O aripă de serviciu alăturată oferă cazare pentru oaspeți, camere pentru personal și chiar un garaj cu două locuri pentru șofer, cu birouri deasupra, ideale pentru securitate sau personal.

Facilitățile de lux sunt integrate în proprietate, chiar și atunci când nu sunt imediat evidente: o galerie auto subterană cu opt mașini permite expunerea și protejarea colecțiilor prețioase, în timp ce la suprafață, o piscină mare și o cabană sunt încadrate de arbori de citrice.

Noul preț plasează proprietatea printre cele mai scumpe cinci case de pe piață în prezent în enclava adorată de celebrități din comitatul Santa Barbara, printre ai cărei rezidenți celebri se numără Jennifer Aniston, Oprah Winfrey și Katy Perry.

Din momentul în care te apropii de curtea pietruită cu poartă dublă, înțelegi că nu este o casă obișnuită, ci mai degrabă un mediu profund îngrijit, unde fiecare piatră și spațiu a fost bine gândit și cizelat pentru a lăsa o impresie foarte bună.

În mai 2019, înainte ca ducii de Sussex să se stabilească în casa cu nouă dormitoare și 16 băi pentru a-și crește cei doi copii, și mai 2025, prețurile medii ale caselor din Montecito au crescut cu aproape 75%, de la 4,9 milioane de dolari la 8,6 milioane de dolari, conform datelor Realtor.com.

Montecito are mult mai mult de oferit decât se spune, calitatea imbatabilă a vieții din zonă fiind ceea care atrage cel mai mult oamenii potenți financiar care vor o casă.

Comunitatea a cunoscut un aflux uriaș de cumpărători bogați – din alte părți ale Californiei, precum și din Miami, New York City și Dallas – toți căutând o calitate a vieții mai relaxată.