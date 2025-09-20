Noul acord comercial UE-SUA ar putea inunda Europa cu pick-up-urile americane gigantice. Un nou acord de „comerț reciproc, corect și echilibrat” cu Uniunea Europeană ar putea însemna că piețele europene vor fi inundate practic cu mult mai multe pick-up-uri și SUV-uri mari, fabricate în America, scrie Lloyd Alter într-un articol de opinie din Streetsblog USA, citat de planetizen.com.

Potrivit lui Alter, „pentru a îmbuna SUA și a evita tarifele masive, europenii au renunțat la restricțiile alimentare, energie, achiziții militare și, cel mai important aspect, la mașini.” În mod semnificativ, „în ceea ce privește automobilele, Statele Unite și Uniunea Europeană intenționează să accepte și să ofere recunoaștere reciprocă standardelor celeilalte.”

Asta înseamnă că acordul, în esență, anulează standardele de siguranță obținute cu greu de Europa, înlocuindu-le cu standardele americane mult mai diluate în ceea ce privește dimensiunea vehiculului și siguranța persoanelor din afara mașinii.

Într-un comunicat de presă, Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor a condamnat măsura, explicând: „Acesta nu este un detaliu tehnic – este o alegere politică nedorită, care pune confortul comercial mai presus de salvarea de vieți omenești”.

De asemenea, se spune că ”a permite vehiculelor americane pe piața UE pe baza «recunoașterii reciproce» a standardelor reprezintă o trădare a poziției Europei de lider în materie de siguranță și va costa vieți omenești.”

Subliniind consecințele schimbărilor, comunicatul de presă adaugă: „Cerințele obligatorii ale Europei privind tehnologiile de salvare a vieților, cum ar fi frânarea automată de urgență, asistența la menținerea benzii de rulare și protecția pietonilor, au făcut mașinile noastre mai sigure și drumurile noastre mai puțin periculoase. Niciuna dintre aceste protecții nu este garantată de normele SUA.”

Deciziile administraţiei Trump privind tarifele pentru importuri auto au afectat ecuaţia competitivă pentru giganții din UE. Cele mai expuse sunt brandurile premium din Germania şi grupurile care exportă volume semnificative către piaţa americană, dar nu le produc suficient în SUA.

Anumite mărci din cadrul Volkswagen Group, mai ales Porsche şi Audi, sunt printre cele mai afectate. Conducerea a recunoscut pierderi directe de ordinul miliardelor, conform informațiilor publicate de Reuters. Aceste pierderi au venit din tarife ridicate aplicate modelelor importate şi din scăderea cererii pe unele segmente.

Cel mai puțin afectați de tarifele aplicate importurilor sunt constructorii care au uzine şi volume mari produse în Statele Unite. Potrivit sursei menționate, BMW produce serii mari în uzina din Spartanburg. Astfel, acoperă o parte importantă din cerere locală, reducând impactul tarifelor asupra modelului X exportat din Europa.

De asemenea, Stellantis are o prezenţă solidă în America de Nord, iar o parte din gama destinată pieţei americane este asigurată de capacităţi locale. Nici aceste grupuri nu sunt complet ferite, deoarece anumite componente şi părţi critice pot fi taxate.