Top 5 cele mai scumpe case din SUA. O enormă proprietate de coastă, cu 2.099 de acri construibili, situată la 35 de minute sud de Savannah, Georgia, a fost scoasă la vânzare în Riceboro, Georgia, pentru suma de 52,5 milioane de dolari. ocupând primul loc pe lista celor mai scumpe case scoase la vânzare în aceste zile.

Accesibilă de pe continent printr-un pod cu o singură bandă, complexul exclusivist cunoscut sub numele de Hampton Island Preserve este înconjurat de mlaștini sărate și căi navigabile pitorești, creând un adevărat sanctuar, departe de agitația vieții de zi cu zi, scrie Realtor.com.

Pe lângă complexul principal, proprietatea vine și cu o insulă privată de 17 acri, care cuprinde trei case. De asemenea, are un doc plutitor și un lift pentru bărci.

Cu numeroasele reședințe, case pentru oaspeți, teren de golf, iazuri, facilități ecvestre, două spa-uri, kilometri de trasee de drumeție și călărie și o fermă organică de 16 acri cu centru educațional, proprietatea ar putea fi transformată într-o stațiune de cinci stele.

Alte proprietăți care au ajuns pe lista celor mai scumpe case scoase la vânzare sunt conacul unui star rock din Las Vegas, o proprietate aflată pe malul oceanului în Florida Keys și un sanctuar modern în Beverly Hills.

1. 1300 Retreat Rd, Riceboro, Georgia

Preț: 52.500.000 USD

Rezervația Hampton Island: Această proprietate de 2.099 de acri, care poate fi dezvoltată, are un teren de golf Davis Love III Signature, facilități ecvestre, două spa-uri, o fermă organică, un iaz și mai multe reședințe.

Aceste proprietăți ar putea fi folosite ca și complex rezidențial sau transformate într-o stațiune de cinci stele. Cu kilometri de trasee pentru călărie și drumeții, domeniul este înconjurat de mlaștini sărate, maluri de râu și căi navigabile.

Alte puncte de atracție includ un hambar din lemn de 6.612 metri pătrați, un spa și o fermă organică funcțională cu hambar cu două etaje și centru educațional.

2. 9001 Collins Ave Unitatea S1011, Surfside, Florida

Preț: 38.000.000 USD

Surf Club: Acest apartament cu șapte dormitoare, situat în cadrul Four Seasons Surf Club, este înconjurat de priveliști spectaculoase la ocean.

Reședința de 7.387 de metri pătrați, proiectată de Delphine Krakoff, are pereți de sticlă care se deschid spre o terasă. Printre detaliile opulente regăsite pe întregul plan deschis se numără o bucătărie elegantă, o bibliotecă personalizată cu rafturi încorporate, camere de jocuri și media și un lounge orientat spre vest, unde puteți admira apusurile de soare din Miami.

O taxă lunară de asociere de 27.952 USD oferă acces la un concierge deschis 24 de ore din 24, spa, centre de fitness, piscine și restaurante.

3. 1204 Chickory Ln, Los Angeles, California

Preț: 38.000.000 USD

Această reședință contemporană a fost proiectată de David Maman.

Proprietatea cu nouă dormitoare oferă vederi panoramice asupra centrului orașului Los Angeles și a Oceanului Pacific prin ușile de sticlă tip poștă, care oferă o tranziție perfectă către zona de living exterioară. Printre atracțiile interioare se numără un birou, o bucătărie gourmet, o bucătărie pentru majordom și un apartament principal cu băi duble.

Există, de asemenea, două apartamente pentru oaspeți, două case separate pentru personal și o galerie auto pentru opt mașini, cu cameră de pază.

4. 28837 Grayfox St, Malibu, California

Preț: 35.000.000 USD

Point Dume: Acest complex de 0,4 hectare cuprinde o proprietate principală cu patru dormitoare și o casă de oaspeți privată, situată deasupra garajului.

Construită în 1949, proprietatea, care a fost, modernizată se mândrește cu priveliști la ocean și acces la plajă, la Little Dume. Interiorul de 6.600 de metri pătrați are acum tavane din lemn, o bucătărie gourmet cu blaturi din marmură și un birou cu terasă privată.

Proprietatea are un patinoar personalizat, o tiroliană, o casă în copac, o sală de sport, piscină, un duș exterior și o casă la piscină, cu bucătărie și cameră supraetajată.

5. 1460 Laurel Way, Beverly Hills, California

Preț: 34.895.000 USD

The Retreat at Laurel: Această proprietate cu opt dormitoare, cunoscută cândva sub numele de The Wellness House, este deținută de Josh Altman, care jucat in serialul ”Million Dollar Listing Los Angeles”.

Altman a achiziționat terenul de pe promontoriu în 2013 pentru 6 milioane de dolari și a construit un mega-conac de 1.624 de metri pătrați, care și-a făcut debutul pe piață în iulie 2020 pentru 44,5 milioane de dolari.

Oferind vederi de la Oceanul Pacific și centrul orașului Los Angeles până la Franklin Canyon Park și Beverly Hills, proprietatea concepută pentru divertisment se mândrește cu o piscină în stil Baja și o piscină pe acoperiș.

Alte atracții includ două cinematografe, o aripă de wellness cu sală de masaj, două saune și o cadă cu hidromasaj interioară; o pivniță de vinuri cu sală de degustare.

Proprietatea are un amfiteatru în aer liber, o bucătărie și un bar acoperite în aer liber, un teren de sport, teren de golf și un „garaj cu platan rotativ” pentru 10 mașini.