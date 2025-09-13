Unele au ajuns să se vândă la prețul unei mașini de lux.

Creat de artistul Kasing Lung și popularizat de Pop Mart, Labubu a apărut din universul „The Monsters” în 2015. Creșterea explozivă a personajului a atins punctul culminat în 2024, când seria ”Monsters” a generat venituri de 3,04 miliarde de yuani, o creștere uluitoare de 7,3 ori de la an la an, relatează gulfnews.com.

Cele mai scumpe jucării Labubu: vânzări record care i-au șocat pe colecționari. Bijuteria coroanei colecției Labubu, această figurină verde mentă de 131 de centimetri a doborât toate recordurile când s-a vândut cu peste 170.000 de dolari la casa de licitații Yongle din Beijing, în iunie 2025.

Parte a unei lansări de prima generație, această versiune în mărime naturală reprezintă simbolul suprem pentru colecționari din întreaga lume.

Având o înălțime impresionantă de 160 de centimetri, această păpușă Labubu de culoare maro s-a vândut cu 820.000 de yuani (aproximativ 132.000 de dolari cu comision) la aceeași licitație de la Beijing.

Limitată la doar 15 piese la nivel global, această colecție masivă combină semnificația artistică cu raritatea, fiind piesă de temelie pentru colecționarii serioși.

În timpul vânzării exclusive a platformei de licitație JOOPITER a lui Pharrell Williams, 14 jucării Labubu în ediție limitată create în colaborare cu Sacai și grupul K-pop Seventeen s-au vândut cu sume între 7.000 și 11.000 USD fiecare.

Întreaga licitație a însumat 337.500 de dolari, stabilind recorduri pentru lansările Labubu.

Inițial vândută cu amănuntul pentru aproximativ 164 de lire sterline, această ediție specială de pluș și-a văzut prețul crescând pe piața revânzării. Colecționarii din Marea Britanie au plătit peste 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.500 de dolari) pentru această colecție crossover care a fuzionat două francize populare de jucării.

Figurile personalizate Labubu pictate de artiști independenți sau care prezintă modificări unice se vând la peste 1.200 USD. Aceste piese unice atrag colecționarii care caută opere de artă exclusiviste.

Prototipurile de rășină de prima generație din primele etape de dezvoltare ale Labubu au prețuri premium care depășesc 1.000 USD. Aceste piese rare oferă colecționarilor o privire asupra evoluției personajului și reprezintă cele mai timpurii manifestări ale creației lui Kasing Lung.

Articolele de colecție crossover cu Labubu, fuzionate cu alte jucării, cum ar fi Skullpanda, ajung în mod regulat la prețuri începând de la 800 USD. Aceste modele hibrid atrag diferite baze de fani, creând o dinamică unică a cererii care crește semnificativ costurile.