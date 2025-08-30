Cele mai scumpe case din lume. În anii 1800, o locuință medie în Statele Unite costa între 1.000 și 5.000 de dolari, în timp ce casele din zonele rurale erau evaluate între 200 și 800 de dolari. Datele istorice arată că până în 1963, o locuință medie în țară era evaluată la 19.600 de dolari.

Până în anul 2000, costul mediu al unei case în America ajunsese la 202.900 de dolari, de peste zece ori mai mult decât valoarea anterioară. Astăzi, prețurile medii ale locuințelor sunt estimate la 512.800 de dolari, conform Therichest.

Aceste valori medii exclud segmentul cel mai înalt al pieței, unde proprietățile rezidențiale au fost prețuite din punct de vedere istoric cu mult peste standardele convenționale ale pieței.

În prezent, există multe case private, evaluate la sute de milioane de dolari, în timp ce un număr limitat a depășit cifra de un miliard.

Timp de mai mulți ani, proprietatea din Bel Air, cunoscută sub numele de The One, dezvoltată de Nile Niami, a fost comercializată ca o posibilă listare rezidențială record în Statele Unite, cu un preț de deschidere de 500 de milioane de dolari.

Evaluarea a fost ulterior redusă la 295 de milioane de dolari înainte ca proprietatea să fie vândută la licitație pentru 126 de milioane de dolari.

În ianuarie 2019, fondatorul Citadel, Ken Griffin, a achiziționat penthouse-ul cu patru etaje de la adresa 220 Central Park South pentru 238 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpă casă din istoria Statelor Unite.

Reședința se întinde pe o suprafață de 24.000 de metri pătrați, pe patru niveluri interconectate, de la etajele cincizeci la cincizeci și trei. Planurile interioare prevăd șaisprezece dormitoare, șaptesprezece băi, cinci balcoane private și o terasă grandioasă care oferă o vedere neîntreruptă asupra Central Park.

Deși 220 Central Park South este cea mai scumpă proprietate rezidențială din Statele Unite, cel mai scump penthouse din lume este situat în Tour Odeon din Monaco, cu o valoare estimată la 440 de milioane de dolari. Unitatea ocupă ultimele cinci etaje ale turnului cu 49 de etaje și a fost înregistrată ca una dintre cele mai scumpe tranzacții rezidențiale din lume.

Acoperă 35.500 de metri pătrați, oferind panorame neîntrerupte asupra Mării Mediterane și a coastei italiene. Specificațiile interioare includ mai multe suite matrimoniale, cinci bucătării, un cinematograf privat, un centru spa complet, o sală de sport și piscine interioare și exterioare legate printr-un tobogan cu apă.

Pereți de sticlă de la podea până la tavan se deschid spre terase extinse care înconjoară structura superioară, creând puncte de vedere în aer liber din unghiuri multiple.

Sala de mese are un plafon înalt de șase metri, iar reședința este amenajată ca o proprietate independentă. Serviciile integrate în proprietate includ o echipă permanentă de concierge, catering intern și transport cu șofer. Cu o valoare de 440 de milioane de dolari, penthouse-ul din Odeon Tower este evaluat mai mult decât aproape toate celelalte reședințe de lux din întreaga lume.

Una dintre cele mai scumpe case de pe Riviera Franceză, Villa Leopolda a fost comandată de regele Leopold al II-lea al Belgiei pentru amanta sa, Caroline Lacroix. Proprietatea a fost apoi deținută de Gianni și Marella Agnelli, înainte de a fi vândută lui Edmond Safra și soției sale.

Proprietatea are vedere panoramică la Marea Mediterană, 14 băi și 11 dormitoare, heliport, bucătărie în aer liber, seră, grădini botanice.

Cunoscut și sub numele de Spelling Manor, deoarece a fost deținut de producătorul TV Aaron Spelling, acest conac imens a fost cumpărat de Petra Ecclestone. Actualul proprietar este necunoscut.

Mai mare decât Casa Albă, The Manor se află lângă conacul Playboy din Holmby Hills. Dimensiune: 56.500 de metri pătrați.

Fair Field este deținută de miliardarul Ira Rennert. A fost nevoit să plătească 213 milioane de dolari daune către MagCorp, după ce a fost acuzat că a folosit fondurile companiei pentru a plăti acest conac din Hamptons. FF are 39 de băi, 29 de dormitoare și trei piscine. Dimensiune: 64.000 de metri pătrați.

Pe malul lacului Washington, Bill și Melinda Gates au o casă imensă, cu un design relativ simplu, care, deocamdată, nu se știe cui va reveni după divorț. Are șapte dormitoare și 24 de băi, precum și un sistem de senzori pentru reglarea luminii și căldurii. Conacul are piscină cu sistem muzical subacvatic, sală de recepție pentru 150 de persoane și un pârâu artificial.

Proprietatea a fost numită după casa lui Charles Foster Kane, personajul principal din filmul ”Citizen Kane”. Dimensiune: 66.000 de metri pătrați.

Proiectat de astrofizicianul și omul de afaceri multimilionar Steve Huff, Chateau Pensmore este situat în Munții Ozark. Construită în întregime din beton care economisește energia, casa este armată cu fibre de oțel ,care rezistă la explozii și dezastre naturale.

Joseph Safra și soția sa Vicky au construit pentru ei Conacul Safra. Cea mai mare casă din Sao Paulo, care ar avea peste 130 de camere, se ascunde în spatele unor porți uriașe, fiind foarte bine păzită. Dimensiune: 117.000 de metri pătrați

Valoare: necunoscută

Una dintre cele mai impresionante case istorice din America, Biltmore Estate este considerată cea mai mare reședință privată din SUA. Amplasată pe 8.000 de acri, proprietatea are 250 de camere, 43 de băi, 34 de dormitoare, 3 bucătării și 65 de șeminee. Proiectat în stilul renascentist francez, conacul are mai multe camere secrete. Dimensiune: 175.000 de metri pătrați Valoare: 157 milioane dolari.

Este casa lui Mukesh Ambani, președintele Reliance Industries, și a familiei sale. Casa gigantică, ridicata în 2010, arată ca un zgârie-nori. Are un heliport pe acoperiș și nouă lifturi de mare viteză, o sală de cinema cu 50 de locuri, sală de bal, garaj pentru 168 de mașini și Spa.

Deși Palatul Buckingham nu este proprietValoare: estimată la 3,2 miliarde de dolariate privată, fiind proprietatea Crown Estates, este una dintre casele Reginei Elisabeta. Are 775 de camere, 78 de băi și un tunel subteran care îl conectează cu Clarence House și cu Parlamentul. Dimensiune: 828,82 metri pătrați. Valoare: estimată la 3,2 miliarde de dolari.

Cu 1.788 de camere, o moschee și 257 de băi, Palatul Istana Nurul Iman este cel mai mare conac din lume. Cunoscut și sub numele de Palatul Luminii Credinței, a fost proiectat de Leonardo Locsin.

Cupolele de aur și acoperișurile boltite sunt o combinație de arhitectură malaeziană și islamică. Dimensiune: 2,15 milioane de metri pătrați. Proprietar: Sultanul Brunei.